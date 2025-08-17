Remontada y victoria

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) ganó ayer la enésima carrera al esprint de la temporada, esta vez en el Gran Premio de Austria, liderando el triplete español en el Red Bull Ring por delante de su hermano Àlex (Ducati) y Pedro Acosta (KTM). Ni el parón estival ha apaciguado el hambre del piloto de Cervera, que ha regresado de las vacaciones igual que se marchó, intratable. A pesar de la caída que sufrió durante la clasificación y que le condenó a arrancar cuarto, remontó durante la carrera y firmó su sexta victoria consecutiva al esprint, logrando un impresionante 12 de 13 en las carreras cortas esta temporada. Con este nuevo triunfo, Marc aumenta a 123 puntos la ventaja sobre Àlex, que se distancia de Bagnaia (Ducati), que no puntuó.

En la carrera corta, una vez apagados los semáforos, los Márquez, con Àlex al frente, tomaron el mando de la carrera mientras el ‘poleman’ Marco Bezzecchi (Aprilia) y, sobre todo, Bagnaia, al que se le movió demasiado la Ducati en la salida, se quedaban atrás. Solo una vuelta después, Acosta adelantaba también a Bezzecchi. A ritmo de vuelta rápida, Àlex se las arreglaba para contener a su hermano, que gestionó a la perfección sus neumáticos para aprovechar su oportunidad, que llegó a falta de cinco giros para el final. Antes, ‘Pecco’ se veía obligado a retirarse.

Fue en la vuelta 10 cuando el ‘93’ asestó el golpe definitivo a su hermano. En la frenada de la curva 3, le adelantó y pasó a comandar la prueba. Ni el aviso por exceder los límites de la pista inquietó al octocampeón mundial, que fue el primero en ver la bandera a cuadros.

Antes del Sprint, en la Q2, el italiano Bezzecchi se aseguró su primera pole desde el Gran Premio de la India 2023 y la primera a lomos de una Aprilia por delante de Àlex Márquez y de ‘Pecco’ Bagnaia, todo en una sesión marcada por la caída de Marc Márquez en su último time attack y que le condenó a salir cuarto. El leridano se fue al suelo en la chicane tras tocar el piano y perdió la posibilidad de mejorar el tiempo de Bezzecchi, que, partiendo desde la Q1, hizo valer su crono de 1:28.060.

Dedicatoria al piloto de 17 años fallecido en una caída

Marc Márquez dedicó la victoria al joven piloto Pau Alsina, de 17 años, que perdió la vida el 21 de julio a causa de una caída en Motorland. “Me gustaría dedicárselo a Pau Alsina, fallecido hace unas semanas. Pensamos mucho en él, lo extrañamos”, señaló.

Sobre la carrera reconoció que le “preocupaba más” lo que sucediese en el esprint que en la larga de hoy, y explicó que le han podido “las ganas” en la clasificación. “Me he equivocado, he querido forzar demasiado; he pasado por la pizarra y he visto que era cuarto y se me han acumulado las ganas”, dijo. Sobre su duodécima victoria en el esprint señaló que “dan igual los récords, lo importante es seguir sumando para lograr el objetivo principal y prioritario, que es el título”, sentenció.