El Balaguer, campeón del trofeo Ciutat de Golmés

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El Balaguer se proclamó ayer campeón de la segunda edición del torneo Ciutat de Golmés. Lo hizo con la ayuda del anfitrión que, en el último partido del triangular, superó por 2-0 al Juneda, que había derrotado por penaltis a los de la Noguera.

La competición comenzó con un duelo entre el Golmés, de Tercera Catalana, con el Balaguer, de Primera. El partido se resolvió de forma cómoda para los de la Noguera, que superaron al equipo organizador del torneo por 0-3.

El Balaguer fue muy superior al equipo local. Muy pronto empezó a marcar las diferencias, gracias a un tanto de Soldevila a los 4 minutos. El 0-1 dio más tranquilidad a los de Josete, que pudo ver en acción a las numerosas novedades con que cuenta esta temporada. Pol Cervera, en el minuto 18, firmó el 0-2, mientras que el marcador lo cerró Genís Angerri con el 0-3 en el minuto 22.

Pero el Balaguer pudo marcar más goles, ya que dispuso de claras ocasiones para ello, mientras que su portero, Alburquerque, era un espectador más.

En el segundo partido el Juneda y el Balaguer empataron 1-1 y en los penaltis se impuso el equipo de Segunda Catalana, con lo que tenía que superar al Golmés por un mínimo de tres goles para ser campeón. Xavi Sánchez puso por delante el Juneda con el 0-1 en el minuto 18 y el 1-1 lo marcó casi al final, en el minuto 40, Mikel del Águila, de penalti. Previamente, el Balaguer erró otra pena máxima. Y en los lanzamientos de penalti el Juneda se mostró más certero, ganando 3-2.

Pero en el último partido saltó la sorpresa y el Golmés se impuso por 2-0 al Juneda. Guillem marcó el 1-0 a los cuatro minutos y, con el marcador a favor, el Golmés se defendió bien ante un Juneda que dominó pero no encontró el gol. En el 40, Teo Gómez marcó el 2-0 y el Balaguer salió del torneo como campeón.