El Mollerussa ya se entrena

Para preparar su regreso a la Nacional Catalana tras ascender

El equipo arrancó con los fichajes Joan Ramon y Miquel Serret y Ricard Casals, del Alpicat. - JCMC

José Carlos Monge
Publicado por
José Carlos Monge

El CH Mollerussa ya prepara una temporada en la que volverá a jugar en Nacional Catalana después de su brillante ascenso. “Empezamos con mucha ilusión después de haber recuperado la categoría un año después”, explicó el técnico Marc Soler, que dejó claro que el objetivo “es mantenernos. Primero hay que asegurar la salvación y después ya miraremos más arriba”, puntualizó. El equipo se ha reforzado con tres jugadores procedentes del Alpicat, los hermanos Miquel y Joan Ramon Serret y el portero Ricard Casals, que la pasada temporada compitieron en la OK Liga. Continúan Edu Piñol, Adrià Blanch, Julen Rodríguez, Ot Gregori, Joan Marc Pujol, Jordi Cervelló y Ferran Mañé. Hoy el equipo disputa en casa el primer amistoso ante el Juneda (21.00).

