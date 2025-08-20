Estreno y fichaje

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida, que entrenó ayer por primera vez en el Camp d'Esports, anunció la incorporación del delantero Carlos Mas Mancebo, de 25 años, para la temporada 2025-26. El atacante llega tras destacar notablemente en el Atlético Astorga CF durante la campaña anterior en Tercera Federación, donde demostró una capacidad goleadora sobresaliente.

En su etapa en el conjunto astorgano, Mas participó en 30 encuentros oficiales acumulando 2.164 minutos de juego y anotando 18 tantos. Formado en diferentes clubes del fútbol valenciano, el delantero cuenta con experiencia previa en equipos como la UD Almansa, donde consiguió 14 goles durante la temporada 2023-24, y el Ontinyent. Su trayectoria profesional incluye más de 55 apariciones oficiales y cerca de 32 goles en categorías semiprofesionales, demostrando su consistencia anotadora.

La incorporación de Carlos Mas, que ya se ha integrado a los entrenamientos con sus nuevos compañeros, aporta al equipo un perfil joven y potente con evidente olfato goleador. Con este fichaje, la plantilla aún no se considera completada.