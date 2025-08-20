El equipo listado comenzó a entrenar ayer en el Onze de Setembre con las tres nuevas incorporaciones y el joven argentino Pablo Grassi. - PAU PASCUAL

El Pons Lleida inició ayer los entrenamientos para preparar una temporada en la que el equipo tiene puestas muchas esperanzas de conseguir algo grande. Después de disputar la pasada campaña la final de la Copa del Rey por primera vez en su historia, rozar la clasificación para las semifinales del play off de la OK Liga, poniendo contra las cuerdas a todo un Liceo, y quedarse en el penúltimo peldaño en la Final Four de la Europe Cup, el conjunto listado se puso ayer en marcha con la permanencia como objetivo prioritario, pero con la ambición de repetir o superar los logros de la temporada pasada.

Edu Amat, que comanda su tercer proyecto como primer entrenador del Pons Lleida, fue comedido en su primera rueda de prensa al afirmar que “el objetivo número uno es la salvación, y vamos a intentar cerrarla cuanto antes”, pero matizó que “hay que ser realistas y tenemos que mirar hacia arriba. Quiero batallar con los grandes, mirarles de tú a tú. El objetivo principal es la permanencia, pero hay que ser ambiciosos”, aseveró.

El equipo mantiene la mayor parte del bloque de la pasada temporada, si bien ha perdido tres puntales importantes, como el portugués Nuno Paiva y el argentino Fran ‘Tombita’ Torres, que compartirán ahora vestuario en el Liceo, y el portero Martí Zapater, que defenderá la portería del Noia. Para cubrir sus vacantes el Llista ha incorporado al meta leridano Xavier Bosch, una pieza clave esta pasada temporada para que el Alpicat tuviera opciones de salvación hasta la última jornada; el argentino Fabricio Ciocale, que llega del Liceo, y Martí Gabarró, procedente del Noia.

Pero el gran refuerzo es la continuidad de Nico Ojeda, fichado por el FC Barcelona por tres temporadas pero que ha sido cedido a Lleida en la primera de ellas. “Sabíamos que mantenerlo aquí era complicado, pero el club ha hecho todo lo posible y estamos contentos de seguir contando con Nico un año más, para que demuestre todo el potencial que tiene”, señaló Amat.

Por su parte, el presidente Enric Duch destacó el buen cartel que ahora tiene el club entre los jugadores. “Antes cuando llamabas a alguien para ficharlo era muy complicado que viniera a Lleida, pero ahora eso ha cambiado y ya se ofrecen ellos mismos, porque ven al Llista como un trampolín muy importante para crecer”, señaló. Una prueba de ello es que los tres fichajes de este año eran las primeras opciones de Edu Amat.

Finalmente, Sergi Duch, capitán del equipo, reconoció que “la temporada pasada nos quedamos con la espinita clavada de haber llegado a las fases finales y no conseguir ningún título. Este año el objetivo es ganar la Eurocup porque nos gustaría quitarnos esta espinita que arrastramos desde hace unos años”.

Gerard Folguera, nuevo entrenador de porteros

Gerard Folguera, que fue portero del Llista entre 2018 y 2021, vuelve a la disciplina listada, ahora como entrenador de porteros y preparador físico, tarea que compartirá con David Ballestero. Este último llevará todo el trabajo físico a distancia, ya que estará jugando en el Forte dei Marmi italiano.

El argentino Pablo Grassi, refuerzo para el júnior

El Pons Lleida ha incorporado al argentino Pablo Máximo Grassi, de 18 años y natural de Mendoza, para que refuerce al júnior y se entrene con el primer equipo. Grassi, que ayer ya se entrenó, llega procedente del Amatori Lodi italiano.

El viernes, primer amistoso sin Jordi Badia

El Pons Lleida jugará este viernes su primer amistoso. Será frente al recién ascendido Shum Maçanet en la primera jornada de la Lliga Catalana (Onze de Setembre/21.00), en el que causará baja Jordi Badia, que estará disputando la Golden Cat con la selección de Catalunya.