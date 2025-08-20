Sin certificado de final de obra todavía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona atraviesa días cruciales en las obras del Spotify Camp Nou, mientras continúa trabajando intensamente para conseguir el certificado final de obra. Este documento resulta imprescindible para presentar ante el ayuntamiento la solicitud de licencia de primera ocupación, sin la cual no se permitiría la entrada de público al renovado estadio barcelonista.

El certificado debe contar con las firmas de todos los responsables implicados en el proyecto: la dirección de obra, la dirección de ejecución, la empresa constructora Limak y el propio club azulgrana. Aunque se esperaba que el documento estuviera firmado este lunes, algunas informaciones apuntan a que no existe consenso entre las partes debido a ciertas deficiencias detectadas en determinadas zonas del estadio. A pesar de estos contratiempos, el Barça mantiene su objetivo de regresar al Camp Nou para el partido contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de Liga, que se disputará el fin de semana del 14 de septiembre.

La UEFA ha establecido el 28 de agosto como fecha límite para conocer los estadios donde competirán los equipos participantes en la fase liga de la Champions. Diversas fuentes consultadas consideran que los plazos están muy ajustados para que el Barcelona pueda jugar con público en el Spotify Camp Nou a mediados de septiembre, pero este es el escenario en el que trabaja actualmente el club. Si finalmente lo consigue, y tal como ya se acordó previamente con el ayuntamiento, el primer aforo disponible sería de 27.000 espectadores, distribuidos entre el gol sur y la tribuna, con la intención de ir ampliando esta capacidad en encuentros posteriores.