Derrota con buen juego

❘ mollerussa ❘ El Mollerussa cayó derrotado ante el Vilassar de Mar-Espanyol C en un partido en el que los del Pla d'Urgell fueron mejores que un rival que se encontrarán en la Liga, después de que la Federación le otorgase ayer mismo la plaza del Som Maresme. El equipo de Kiku Parcerisas hizo un mejor fútbol que los barceloneses y tuvo sobre todo dos grandes ocasiones de gol, una en cada periodo, a cargo de Scuri y de Uriel. Sin embargo, el que acertó a marcar fue el visitante Tura en el minuto 78.

Parcerisas: “Fuimos superiores”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, estaba descontento tras el partido argumentando que “hemos sido muy superiores al rival, pero no podemos cometer errores infantiles que nos cuesten partidos que deberíamos ganar cómodamente por el fútbol mostrado”. El técnico reconoció que el equipo debe mejorar su efectividad. “Estamos trabajando en mejorar nuestro rendimiento en la última zona del campo para llegar en óptimas condiciones a la Liga”, añadió.

Parcerisas mostró especial preocupación por la naturaleza del gol encajado. “Me han visto muy activo en la banda hasta el gol, pero después me he sentido decepcionado, no por el tanto en sí, sino por cómo se ha producido”, explicó. El técnico subrayó que errores de este tipo son inadmisibles en Tercera División. “La parte positiva es que estos fallos están ocurriendo en partidos amistosos. Entiendo que la tensión competitiva durante la liga regular nos llevará a no cometer estos errores”, señaló, mostrándose optimista respecto al trabajo que hacen de cara al inicio de la temporada.

Sabadell B y Borges, los test antes de la Liga

El Mollerussa tiene pendientes todavía dos partidos de preparación antes de la Liga. Este sábado recibe al Sabadell B y el día 30 al Borges en un encuentro que servirá para la presentación del equipo. Hasta ahora ganó al Vilafranca (1-0), empató en Terrassa (0-0), perdió con el Lleida (1-2) y en el torneo Històrics empató con el Martinenc y cayó ante el Reus.