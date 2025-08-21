El Balaguer impone su categoría

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El Balaguer, que esta temporada militará en Primera Catalana, hizo buenos los pronósticos y superó ayer al Vallfogona, una categoría inferior, por 0-3, en un partido muy disputado durante la primera mitad pero que decayó en la segunda por la diferencia física y los cambios que introdujeron ambos entrenadores.

Los rojillos, con muchos más entrenamientos de pretemporada a sus espaldas, dominaron buena parte del duelo y Nicolás Aires, con dos tantos en los minutos 20 y 40, dejó el partido muy encarrilado al descanso. En la segunda mitad, el duelo perdió intensidad con los cambios y el bajón físico, y el Balaguer solo fue capaz de marcar otro tanto, obra de Guerau en el 89.

Este es el segundo amistoso de los rojillos después de ganar el torneo de Golmés. Este sábado recibirán al Almacelles.