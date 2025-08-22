La Marató Vall de Cardós reunirá a 200 atletas en su segunda edición

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La segunda edición de la Marató Vall de Cardós, que se disputará el próximo día 30, contará con la participación de unos 200 atletas, según explicaron ayer desde la organización, durante la presentación de la prueba, que tuvo como escenario la Diputación de Lleida. La carrera, que recorre parajes de la Vall de Cardós y del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ofrece dos recorridos, de 23 y 45 kilómetros. La prueba la presentaron el vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez y el CEO de XT Sports Even, organizador de la misma, Xavi Thai.

Jiménez destacó que “este acontecimiento es una clara muestra de que el deporte es una herramienta de cohesión social y de dinamización del territorio. Acontecimientos como este permiten a todos los participantes disfrutar de un entorno privilegiado como es el Pirineo de Lleida”. La prueba tiene también una vertiente solidaria, ya que parte de cada inscripción va destinada a la investigación de diferentes enfermedades. La cantidad que se recaude de la Marató se dedicará a la investigación del trastorno límite de la personalidad y dos euros de la media maratón se destinarán a una enfermedad minoritaria, MSD (Déficit Múltiple de Sulfactasa). La salida y llegada será en Ribera de Cardós.