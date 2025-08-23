Derrota mínima

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ sant joan despí ❘ El Atlètic Lleida encajó ayer una mínima derrota en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, al caer por 3-2 ante el Barcelona At. El filial azulgrana se vio reforzado por dos jugadores de la primera plantilla, Héctor Fort y Roony Bardghji, a los que Hansi Flick ha enviado al filial para que tengan minutos, puesto que ninguno de los dos ha podido ser inscrito a causa de las dificultades que está teniendo el equipo azulgrana para cumplir el fair play financiero.

Ambos equipos ofrecieron un partido intenso, jugado a un ritmo alto y cada uno tuvo una parte. El Barça At. fue superior en la primera, mientras que el Atlètic Lleida mejoró en la segunda, en la que Nil Sauret y Moró Sidibé igualaron los tantos que habían marcado en la primera Guillermo Fernández y Aziz para los azulgranas. Pero finalmente el triunfo se quedó en casa, gracias al gol anotado en el minuto 55 por Roony, al transformar un penalti.

A pesar de volver a encontarse por debajo en el marcador, el Atlètic Lleida siguió presionando y creando peligro, en busca de un empate que no llegó por poco, ya que Agüero estrelló en el poste un lanzamiento directo de falta.

El técnico del equipo leridano, Gabri Garcia, hizo una valoración “positiva” del encuentro, matizando que era “por el trabajo que hemos hecho, no por el resultado, porque siempre creo que el trabajo se tiene que ver reflejado en el marcador”. El técnico añadió que “hemos salido con dos sistemas diferentes, en la primera parte con un equipo más joven para intentar igualar su intensidad, y en la segunda hemos tenido más la pelota y nos hemos encontrado más cómodos. El Barça te encierra en tu área y eso hoy no ha pasado”, concluyó.