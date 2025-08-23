Estreno con goleada: El Pons Lleida abre la pretemporada con una solvente victoria ante el Shum Maçanet en la Lliga Catalana

El argentino Darío Giménez fue de los más destacados del Pons Lleida al anotar un gol y dar dos asistencias. - JORDI ECHEVARRIA

❘ lleida ❘ El Pons Lleida se estrenó ayer en la pretemporada con una victoria convincente ante el Shum Maçanet (6-2), recién ascendido a la OK Liga, y dio el primer paso para estar a mediados de septiembre en la Final Four de la competición, que este año tendrá como escenario el pabellón Onze de Setembre. Ahora los listados visitarán el próximo sábado día 30 al Calafell, que por entonces ya habrá jugado contra el Maçanet, por lo que ambos equipos podrían jugarse el billete para la fase final.

El equipo de Edu Amat, pese a acumular solo cuatro entrenamientos, menos que su rival de ayer, demostró muy buen nivel y un grado de conjunción más que aceptable. El partido se empezó a romper pronto, ya que a los 20 segundos una gran triangulación entre Darío Giménez, Nico Ojeda y Sebas Moncusí la culminó este último para inaugurar el marcador. El Llista dominaba y llegaba con peligro a la meta gerundense defendida por el leridano Jordi Pons, que evitó más de una incursión local.

El Shum pudo igualar el partido gracias a un riguroso penalti, pero Javi Sánchez, titular en la primera mitad, detuvo el disparo de Presas. En la jugada prácticamente posterior, Nico Ojeda, cedido este año por el Barça, roba una bola y ante la salida de Pons establece el 2-0 con un disparo a la escuadra. Dos minutos después, en pleno dominio listado, llegó el 3-0, obra de Moncusí tras aprovechar una milimétrica asistencia de Darío Giménez y batir por alto al meta de La Seu d’Urgell.

La segunda parte ya no tuvo historia y el Pons Lleida hizo más patente su superioridad con otros tres goles, obra de Darío Giménez, de nuevo al contragolpe, Moncusí y Martí Gabarró, una de las incorporaciones que se estrenó como goleador al transformar una falta directa, confirmando que es un consumado especialista.

El Maçanet también logró marcar dos tantos, aunque podría haber logrado alguno más de no ser por la buena actuación de otro de los fichajes, Xavi Bosch, que jugó la segunda mitad y desbarató hasta tres ocasiones. Ciocale, el tercer refuerzo, envió una bola al palo en el ecuador de la primera parte.

Catalunya empata con Francia y sigue con opciones

Catalunya, con los leridanos Aleix Marimon, Sergi Folguera y Jordi Badia en sus filas, logró ayer su primer punto en la Golden Cat al empatar (6-6) ante Francia y mantiene opciones de lograr hoy ante Italia la clasificación para la final. Los galos, liderados por los hermanos Di Benedetto, Carlo y los exlistados Roberto y Bruno, lograron rentas cómodas de 0-2 y 1-4 en la primera parte y 3-6 en la segunda, pero Catalunya reaccionó. Carol situó el 4-6, Marimon el 5-6 y Folguera empató, y con el tiempo agotado, Coy pudo dar la victoria desde el punto de penalti, pero falló.