Flick no quiere que haya más salidas en el Barça

El FC Barcelona visita hoy (21.30) al Levante en el Ciutat de València, que tres años después volverá a albergar un encuentro de la máxima categoría, en la segunda jornada de LaLiga. El Barça llega después de ganar en su estreno en Mallorca (0-3) y lo hace advertido, ya que en sus últimas seis visitas al recinto granota, el Barça tan solo ha logrado la victoria en dos ocasiones. En el enfrentamiento más reciente disputado hace tres años venció 2-3 en el tiempo añadido. El entrenador azulgrana, Hansi Flick, dejó ayer claro que no quiere perder a ninguno de sus futbolistas, en referencia a las posibles salidas de Fermín o Casadó, ya que será “una temporada muy difícil”.

“He hablado con él (Casadó), obviamente, pero no creo que él quiera dejar el club, y además yo le quiero aquí, porque va a ser una temporada difícil y necesitamos a todos. Él nos aporta mucha confianza, confianza al equipo, y eso es lo que yo busco como entrenador”, señaló.

Respecto a Fermín dijo que está “contento” con él y con todos los jugadores. “No quiero perder a ningún jugador ahora, porque yo creo que va a ser una temporada muy difícil y necesitamos esta calidad por parte de Fermín. Fermín está haciendo muy bien las cosas, la temporada pasada también y también el inicio de esta temporada”, explicó. “Quiero que todo el mundo se quede, porque así tendremos más opciones”, insistió.

Del Levante dijo que “es un equipo con buena defensa, pero juega también muy bien en transición, cuando recuperan el balón son muy rápidos. Son rápidos, así que tendremos que estar muy pendientes de ello”. Flick podrá volver a contar con Robert Lewandowski, aunque no ha querido desvelar si será titular.

Sobre Lamine Yamal dijo que “hablamos de un jugador de 18 años, es un jugador fantástico. Yo le ayudaré a seguir mejorando y seguir el camino adecuado. Eso es lo más importante para mí, pero lo que veo es que su comportamiento y todo es fantástico”, aseguró.

El Betis derrota por 1-0 al Alavés

Un gol de Lo Celso a los 16 minutos de partido permitió al Betis derrotar 1-0 al Alavés y dormir líder. En Segunda el Eibar superó 3-0 al Granada, el Valladolid ganó 0-1 en Castellón y Leganés y Cádiz empataron 1-1.