Shurna: “Estoy emocionado por aceptar este nuevo reto”

El equipo femenino, a examen- El Robles Força Lleida, que comenzará a entrenar el próximo lunes, inició ayer la pretemporada con las tradicionales revisiones médicas, a las que se sometieron Anastasia Herasymenko, Andrea Fernández, Laura Castellana, Leti Conca y Laura Biczó.

“Es un perfil de jugador que hace unos años ni se nos podía pasar por la imaginación que podría estar aquí”. Así abrió ayer Joaquín Prado la presentación de John Shurna, uno de los jugadores que debe ser referente del Hiopos Lleida esta temporada, tanto por su calidad, de sobras contrastada, como por su larga experiencia de diez años en la ACB (Joventut, Valencia, Andorra y las últimas seis campañas en el Gran Canaria).

Shurna no ocultó su ilusión por abrir esta nueva etapa en Lleida y reconoció en apenas una semana que lleva aquí ya ha podido corroborar lo que le dijo Oriol Paulí, con el que llegó a coincidir en el cuadro canario. “Me dijo: ‘Este club es como una familia’, y con estos pocos días que llevo ya me he podido dar cuenta de eso, de la conexión entre el equipo y los seguidores”, señaló.

El ala-pívot de Illinois, de 35 años, tiene claro que una de sus grandes aportaciones al equipo de Gerard Encuentra será su experiencia, ya que conoce de primera mano la exigencia de la ACB. “En esta Liga hay mucho talento y poco espacio para relajarse. No importa para qué equipo estés jugando, tienes que dar el máximo siempre para ganar, por eso estoy muy emocionado por aceptar este reto y poder ayudar al equipo con mi experiencia, trabajando duro cada día y mejorando”.

Sobre los objetivos del equipo, fue prudente. “Cada vez que llegas a un equipo nuevo tienes que adaptarte, pero también mantener estándares altos, tanto personales como colectivos. Hay que unir los talentos de cada uno para maximizar el juego como equipo”, apuntó, para añadir: “aunque seas el jugador con más talento del mundo, si no eres capaz de comunicarte con el resto, es imposible que el equipo salga adelante”. También reveló que ya había percibido el potencial del Hiopos cuando lo visitó como rival. “Jugando aquí la temporada pasada con el Gran Canaria la atmósfera fue increíble. Hablando con Oriol, y viendo la energía del proyecto, me entusiasmó mucho la idea. La ACB es una liga muy difícil, pero estoy emocionado de formar parte de este proyecto”.

Prado, que dijo haber recibido muchos elogios de otros equipos por este fichaje, destacó de John Shurna “su compromiso y su integración en todos los proyectos que ha estado”, y aseguró que “este tipo de jugadores no suman, multiplican. El talento suma, pero la actitud y el compromiso multiplica”, aseveró el director deportivo.

El Barça cierra el equipo con Miles Norris

El Barça anunció ayer la contratación del ala-pívot estadounidense Miles Norris, que firmará por una temporada y se convertirá en el último refuerzo del equipo entrenado por Joan Peñarroya, que contará con catorce jugadores la próxima temporada. Norris llega de la G-League, donde ha militado en los College Park Skyhawks, Memphis Hustle y Maine Celtics. En total, ha promediado 14,6 puntos, con un 39% en triples, y 5,5 rebotes en 30,4 minutos por partido. El jugador de San Francisco, de 25 años y 2,06 metros, es el quinto fichaje tras el alero Myles Cale, el ala-pívot Tornike Shengelia, el base Juani Marcos y el alero Will Clyburn.

Scariolo anuncia a los doce jugadores

La Federación Española (FEB) anunció ayer la lista definitiva de Sergio Scariolo, con los 12 jugadores que disputarán el inminente Eurobasket, sin haberse hecho descartes de última hora porque se ha quedado la docena de jugadores sanos. “Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes debido a las lesiones”, señaló el seleccionador, que se ha quedado finalmente con Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, López-Arostegui, Santi Yusta, Josep Puerto, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Santi Aldama y Yankuba Sima.