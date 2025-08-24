Dos errores condenan al Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ tamarit de llitera ❘ Los errores castigaron a un Lleida que cayó ayer por 2-0 frente al CDJ Tamarit en La Colomina por los goles de Espinosa y De las Heras. Con esta derrota, los de Jordi Cortés encadenan su tercer partido de pretemporada sin conocer la victoria, desde que se impuso por 1-2 al Mollerussa en el Trofeo Ciutat de Mollerussa.

En la primera parte, los leridanos no estuvieron bien. El juego vertical de un equipo que el año pasado terminó en novena posición del grupo XVII de Tercera RFEF le complicó mucho las cosas y no se sintió cómodo sobre el campo. Aun así, fue capaz de aguantar y mantener el empate hasta el minuto 40, cuando un error en la presión del Lleida fue fatal. Los de la Terra Ferma no saltaron bien a presionar a su rival y el Tamarit lo aprovechó para abrir el marcador con un tanto de Espinosa (1-0). Jarro de agua fría al estar al filo del descanso.

En la reanudación, el guion cambió. El Lleida se mostró más valiente y a través del juego asociativo pudo estar mejor. A diferencia de los últimos partidos frente al Altorricó y el Sant Andreu, los de Cortés se sintieron más cómodos con balón y, por momentos, pudieron generar buenos acercamientos a la portería rival. Aun así, de nuevo, un grave error volvería a ser definitivo para los de Ponent. Y es que en el minuto 73, cometieron un fallo en la salida desde atrás y le pusieron el gol en bandeja a De las Heras, que no perdonó (2-0).

A pesar del resultado final, los leridanos presentaron mejorías respecto a los últimos partidos. Salieron con muchos cambios en el once titular —ocho respecto a su último partido en el Camp d’Esports ante el Sant Andreu—, pero fueron capaces de hacerse con el control del partido, sobre todo en la segunda mitad, donde mostraron una buena imagen con balón.

Tras conseguir una victoria, un empate y cuatro derrotas en sus primeros seis partidos de pretemporada; el Lleida cerrará su preparación el próximo fin de semana. Lo hará con dos partidos más: el sábado a domicilio frente a la UD Fraga, y el domingo en casa ante el Terrassa de Segunda RFEF.

Una vez superada la pretemporada, el Lleida empezará una nueva temporada en el grupo V de Tercera RFEF, tras su reciente descenso administrativo. Los leridanos debutarán el sábado 6 de septiembre con un choque a domicilio frente al Can Vidalet, recién ascendido de la Lliga Elit.

“Jordi Cortés: “Seguimos en construcción”

Tras la derrota ante el Tamarit por 2-0, el técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, destacó que “se van viendo mejoras, ya que hemos sido más capaces de generar más que los días del Mollerussa o el Sant Andreu”. “Aun así, no debemos olvidar que es un rival de Tercera RFEF y seguímos estando en construcción”, añadió.

Asimismo, el técnico pidió “paciencia”, pues “debemos entender que el objetivo de este equipo no es subir, si no materializar la permanencia”. Por lo que respecta al partido, Cortés aseguró que “en la primera parte no estuvimos bien. Aun así, en la segunda, hemos estado mejor”.