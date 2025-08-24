Fallece un corredor de 17 años en la Vuelta Internacional Ribera del Duero

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un ciclista de 17 años y natural de Málaga falleció ayer mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, integrante del Tenerife Cabberty U19 Team. La dirección de carrera confirmó también la suspensión definitiva de la etapa.

El accidente se produjo sobre las 12:12 horas a mitad de la segunda etapa, sobre el kilómetro 68, entre Langa de Duero y Laguna Negra de Vinuesa (117 kilómetros), en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, que es un enclave forestal dentro del Pinar Grande.

En el accidente se vieron implicados hasta 18 corredores del pelotón, que fueron trasladados en ambulancia al hospital Santa Bárbara de Soria, entre ellos tres heridos graves y el propio fallecido, que murió en el trayecto hacia ese centro hospitalario. La prueba, que debía finalizar hoy, reunía a 174 ciclistas junior procedentes de 29 equipos de diez países.