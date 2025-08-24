Otro día redondo de Marc: arrasa en la carrera esprint del trazado húngaro y logra otra pole

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) volvió a ganar ayer la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, para ampliar todavía más su renta al frente de la general, en una jornada en la que también logró la pole. Como viene siendo habitual los sábados, el de Cervera no dio opción a nadie y dominó sin oposición la carrera corta en el nuevo Circuito de Balaton Park, donde horas antes también había triunfado en la lucha por la pole. Con este triunfo, ya acumula 12+1 al esprint en las 14 carreras cortas de este curso, donde solo se le escapó la victoria en Silverstone —fue segundo por detrás de su hermano Alex Márquez–. 165 puntos de 168 posibles.

Ayer Marc encabezó un podio en el que le acompañaron los dos pilotos del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Franco Morbidelli (Ducati), y así alcanza los 430 puntos, aventajando en 152 al segundo de la general, su hermano Àlex (Ducati), que solo pudo ser octavo, y en 209 al tercero, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), decimotercero. Una vez apagados los semáforos, el líder del campeonato defendió su posición de privilegio, con Di Giannantonio y Morbidelli a su rueda, mientras por detrás se desataba el caos en los dos primeros giros; primero se fue al suelo el francés Fabio Quartararo (Yamaha), y poco después eran su compatriota Johann Zarco (Honda) y el italiano Enea Bastianini (KTM) los que acababan en el asfalto. Poco a poco, Márquez fue ampliando su ventaja respecto a los perseguidores, a ritmo de vuelta rápida, y solo la caída de Pedro Acosta (KTM), en la curva 11 durante el sexto giro al circuito húngaro, perturbó la tranquilidad de la segunda mitad de la carrera. En cuanto al resto de españoles, Fermín Aldeguer (Ducati) consiguió terminar quinto, por delante de un sorprendente Joan Mir (Honda), sexto. Alex Márquez concluyó octavo; el vigente campeón del mundo, Jorge Martín (Aprilia), fue noveno; Pol Espargaró (KTM), sustituto del lesionado Maverick Viñales, terminó décimo; Raúl Fernández (Aprilia), undécimo; Alex Rins (Yamaha), decimosexto; y Pedro Acosta, decimoséptimo.Horas antes, Marc Márquez se hacía con la primera pole de la historia en Balaton Park gracias a su 1:36.518 que le permitió dominar la Q2 con tres décimas de ventaja sobre los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati). No pasaron de ella los dos grandes rivales del octocampeón del mundo en el campeonato; Alex Márquez (Ducati), segundo de la general, deberá empezar decimocuarto tras ser sancionado, mientras que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), tercero del Mundial y compañero de garaje de Marc, saldrá decimotercero.

En Moto2, el brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) continuó siendo el piloto de referencia y saldrá primero. Por último, el español Máximo Quiles (KTM) hizo valer un mejor tiempo de 1:46.060 para garantizarse la pole para la carrera de Moto3.

“Me he encontrado muy cómodo durante toda la carrera”

Marc Márquez explicó tras la carrera que “me he encontrado cómodo, muy cómodo. Ayer quizás podía tener alguna duda, pero veía que tenía puntos que claramente se podían mejorar a nivel de pilotaje y también de puesta a punto y hemos hecho un mix. Yo he puesto de mi parte y los técnicos, sobre todo los electrónicos, han puesto de su parte también y hemos creado una muy buena base en el FP3 y en la clasificación. Creo que por eso las dos Ducati se han ido acercando en el esprint, porque con los datos y si tienes un piloto de referencia pues a nivel de electrónica es más fácil copiar que a nivel de puesta a punto”, empezó diciendo sobre su victoria en Hungría.