❘ VALÈNCIA ❘ El Barcelona firmó una remontada de campeón para sumar tres puntos en un partido que tenía muy complicado en el descanso, al que llegó perdido por 2-0. Sufrió pero le dio la vuelta al marcador ante un Levante muy luchador, que logró adelantarse en la primera parte con los goles de Iván Romero y José Luis Morales, este de un penalti más que riguroso, como suele ser habitual contra el Barça. Pero en una segunda parte excelente Pedri González y Ferran Torres empataron el partido en el inicio de este periodo y, en el minuto 91, Unai Elgezabal marcó en propia meta al intentar rechazar un centro peligroso de Lamine Yamal que suponía el 2-3 y un triunfo de gran mérito en un campo habitualmente dificil para los barcelonistas.

El campeón de Primera y el campeón de Segunda se cruzaron ayer en la capital del Turia con pocos cambios, pero significativos, en su segundo once de la temporada. El Levante, con tan solo uno: la entrada del comandante José Luis Morales. El Barcelona, con dos: Marc Casadó y Marcus Rashford. Casadó ocupó la posición de mediocentro para suplir a Frenkie de Jong, que acaba de ser padre, y el ex del Manchester United se estrenó de inicio después de jugar 21 minutos en Son Moix.

El Barcelona monopolizó el balón y en los primeros compases Lamine Yamal ya dejó destellos de su calidad. Sin embargo, quien tuvo la primera fue Rashford antes del minuto cinco. En cada intento, el delantero se deshacía a su paso de todas las camisetas azulgranas por la banda izquierda, pero Pablo Campos tapó su remate.

En el 15, Sánchez cortó el paso a Lamine Yamal, recuperó el balón, lo colgó al área, donde Morales cedió a Iván Romero, que no falló. El delantero recortó y marcó el 1-0. Tras el gol, el Barça volvió a la carga. Pero fue incapaz de empatar. Además, en el tiempo añadido unl remate de Morales tocó en la mano de Balde. Tras la revisión del VAR, el árbitro concedió penalt, que el Levante transformó en el 2-0. Tras el descanso, Flick dio entrada a Gavi y Dani Olmo por Casadó y Rashford.

El Barça inició la operación remontada muy pronto. En el minuto 49, Pedri recortó distancias con un tiro imparable desde fuera del área tras un córner ensayado y tres minutos después Ferran marcó el 2-2 asistido por Raphinha desde el saque de esquina.

El Barça asedió la meta local, pero el Levante aguantaba el empate hasta que en el tiempo añadido llegó el 2-3. Elgezabal marcó el tanto de la remontada al intentar rechazar un centro de Lamine Yamal. Y los tres puntos se fueron a Barcelona.

Flick: “El primer gol nos ha ayudado, pero el Levante defendió muy bien”

Hansi Flick analizó el encuentro contra el Levante, que el Barcelona remontó en tiempo añadido, y también se refirió al penalti por manos de Balde. “El Levante ha defendido muy bien. Tiene jugadores muy rápidos. No ha sido fácil. En la primera parte ellos han tenido buenas oportunidades. En la segunda parte hemos cambiado. El primer gol que hemos marcado nos ha ayudado, hemos cogido confianza y hemos luchado hasta el final del encuentro para sumar los tres puntos. Sobre el penalti no puedo decir si ha sido claro no. La jugada no ha sido clara pero lo tenemos que aceptar”, dijo Flick.

El Atlético solo puede empatar en casa

El Atlético de Madrid, que en la primera jornada perdió ante el Espanyol, no pudo pasar ayer del empate en casa ante el Elche del leridano Aleix Febas (1-1). También empataron Mallorca y Celta (1-1).