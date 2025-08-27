Aniversario con ambición

El Celler Clos Pons, en L’Albagés, fue ayer el escenario elegido para presentar a los dos equipos sénior con los que el Pons Lleida afrontará una temporada especial, en la que el club cumplirá 75 años de vida y que, deportivamente, afronta con la ambición de lograr algún título después de que en la pasada campaña cayera en la final de la Copa y en las semifinales de la WSE Europe Cup. El equipo femenino, por su parte, debutará en Primera Catalana tras el ascenso de la pasada temporada y aspira a luchar por subir a Nacional Catalana, la antesala de la élite femenina.

El acto lo abrió Eduard Pons, CEO del Gup Pons, principal patrocinador del club, quien se mostró “contento de seguir colaborando con vosotros”, añadiendo que “ahora que tras compartir un año ya os conozco mejor y os he visto jugar, me habéis demostrado vuestro compromiso con el equipo y la ciudad y los valores, la entrega y dedicación, que compartimos con nuestra empresa”. El club regaló a Eduard Pons un stick firmado por los jugadores y jugadoras de ambos equipos.

Enric Duch, por su parte, dijo sentirse “orgulloso” de que una empresa leridana patrocine al club y destacó el hecho de que, en 2026, el Llista celebrará su 75 aniversario con una serie de actos que se irán anunciando. Duch recordó ante una temporada especial “a todos los que nos han precedido y han hecho posible que el club cumpla 75 años”.

El acto de presentación de los equipos sirvió también para anunciar la campaña de abonados, que lleva por lema “75 anys fent amb tu Lleida gran”. El presidente destacó que se mantiene el precio de los abonos, 75 euros cada carnet y 50 el de Jubilados, aunque sube 5 euros el de Socio, que pasa de 125 a 130 y que, además de asistir a los partidos, da voz y voto en las asambleas. Al tratarse de la temporada del aniversario, el club ha preparado obsequios especiales para socios y abonados (ver desglose), como entradas para invitar a otros aficionados y regalos que se sorterán a final de temporada entre los que hayan asistido a los partidos. También se crea la figura del “padrino” del club que, en cada partido, será el anfitrión de un colectivo determinado, que entrará gratis al encuentro.

Durante el acto hablaron los capitanes de los dos equipos, Sergi Duch (también entrenador del femenino) y Núria Jové, en ausencia de Laia Cid. También lo hicieron los fichajes de cada uno de los dos equipos y el primer entrenader del masculino, Edu Amat, quien recordó que “el equipo tiene hambre de títulos tras habernos quedado a las puertas la pasada temporada”. Añadió que “tenemos ganas de rematar lo que no pudimos conseguir el año pasado. Somos ambiciosos y Lleida se ha demostrado que es ideal para que los jugadores sigan creciendo”.

El Pons Lleida masculino, tras debutar en Lliga Catalana con triunfo 6-2 sobre el Maçanet, juega esta sábado en Calafell.