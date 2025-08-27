El Hiopos Lleida empieza a trabajar en el Barris Nord, escenario que debe volver a ser decisivo para la permanencia en la ACB

Peu Plantilla y staff técnico del Hiopos Lleida, que ayer hizo el primer entranamiento oficial de la temporada en el Barris Nord. - JORDI ECHEVARRIA

“Estamos contentos y satisfechos con la plantilla que hemos hecho, ahora falta construir un equipo”, explicó ayer el entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, en la apertura de la pretemporada en el Barris Nord, escenario del que espera que, gracias al apoyo de la afición, “sea un punto fuerte para conseguir la permanencia”. Después de una primera semana dedicada a las revisiones médicas, la plantilla empezó ayer los entrenamientos para preparar el segundo curso del equipo leridano en la élite del baloncesto español, la Liga ACB.

“Estamos todos muy orgullosos e ilusionados de poder estar donde estamos, de poder decir otra vez que somos ACB y con toda la ambición, ilusión y modestias, pero con muchas ganas de que empiece a rodar la pelota”, explicó el presidente del club, Albert Aliaga.

Encuentra empezó a trabajar con 9 jugadores de la primera plantilla, Corey Walden, James Batemon, Oriol Paulí, Mikel Sanz, Millán Jiménez, Melvin Ejim, John Shurna, Atoumane Diagnr y Cameron Krutwig. Faltaban Caleb Agada, que está con su selección en el Afrobasket y Kristers Zoriks, que disputa esta semana el Eurobasket con Letonia.

También está pendiente que el club confirme el fichaje del jugador número 12 de la plantilla, Gyorgy Goloman. El grupo de trabajo, según explicó el director deportivo, Joaquín Prado, se completa “con dos jugadores profesionales que nos ayudarán estos días, Sergio Llorente y Marc García, además del jugador vinculado del Mollerussa Pol Ríos y cuatro jugadores del equipo U22”. “Ya sabéis que me gusta empezar con muchos jugadores”, añadió Encuentra.

El técnico incidió en lo que son los rasgos del equipo: “Ir con mucha humildad, sin creernos más de lo que somos y un poco como hemos hecho este pasado año, que el trabajo del día a día sea bueno y que la comunión con la gente sea de ir todos a una. Estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo en el día a día y la afición nos da su apoyo, seguro que haremos cosas chulas”, añadió.

También se mostró “contento del crecimiento que está teniendo el club”, lo que permite que “ los jugadores valoren el proyecto”.

En este sentido, el presidente, Albert Aliaga, dijo que “el proyecto, dentro de la modestia, está cogiendo solidez”, como demuesta la implicación de más empresas y que se haya conseguido el objetivo de 4.500 abonados. Aliga confirmó que el presupuesto, después de que la pasada campaña alcanzara la cifra de los 4,7 millones de eros, en esta nueva temporada que ahora se inicia superará los 5,2 millones.