El Hiopos Lleida oficializa el fichaje de György Golomán

El pívot húngaro György Golomán es nuevo jugador del Hiopos Lleida, según anunció ayer el club, después de que ambas partes hubieran llegado a un acuerdo hace unos días. Con una estatura de 2,11, el jugador, nacido el 2 de abril de 1996 en la ciudad húngara de Szombathely, llega a Lleida procedente del Sant Pablo Burgos, con el que ascendió la pasada temprada a la ACB y completa tanto el juego exterior como, en principio, la plantilla con la que Gerard Encuentra afrontará el segundo curso del equipo leridano en la máxima categoría del baloncesto español. Golomán disputó la pasada temporada 40 partidos en Primera FEF con el equipo burgalés, promediando 9,1 puntos por partido y 10,2 de valoración.

Joaquín Prado, director deportivo del club, semostró “muy satisfecho con la incorporación de György Golomán, un jugador con experiencia en nuestro baloncesto tras su paso hace dos temporadas por Girona, en la ACB, y en la pasada ayudó muy activamente al ascenso del San Pablo”,

Golomán se formó en el Egis Kormend de Hungría, de donde pasó a la NCAA, la Liga Universitaria de Estados Unidos, con el UCLA Bruins, donde estuvo cuatro años. Pasó después por los Westchester Knicks, de donde pasó al baloncesto japonés con el Yokohama B-Corsains y el Yamagata Wyverns. Sus siguientes pasos ya fueron en Europa, con el Spirou Basket belga, el Falco Szombathely de Hungría y el Lietkabelis de Lituania, antes de recalar en las competiciones estatales con el Girona y el San Pablo Burgos. Es internacional con Hungría.

Prado lo definió como “un jugador grande, que la mayor parte de su trabajo lo realiza en la posición de ‘5’ y que puntualmente puede ayudar en la de ‘4’, con muy buena movilidad, buena capacidad para correr el campo e incluso para abrirlo con su buen tiro exterior”. Por todo ello insistió en que “estamos muy satisfechos con su incorporación y creemos que su adaptación, por el conocimiento que tiene de nuestro baloncesto, ha de ser rápida”. Añadió que “completa muy bien nuestro juego interior con Melvin Ejim y John Shurma en las posiciones de ‘4’ y Cameron y Diagne en las de 5”, concluyó.