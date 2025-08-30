Voleibolitza’t sigue un año más y ya ha llegado a 3.400 alumnos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El programa de promoción del voleibol en las escuelas, Voleibolitza't, que organiza el Vòlei Lleida, seguirá este próximo curso difundiendo este deporte en los centros escolares leridanos, después de que la Federación Catalana de Voleibol (FCVB) haya confirmado su continuidad. Durante el pasado curso los técnicos y jugadores del club visitaron 23 centros de Primara y de Secundaria de las comarcas leridanas, entre los que se crearon 11 nuevos clubes y, desde la puesta en marcha del programa en 2017 ha llegado ya a 3.410 alumnos. Desde 2023, el Balàfia Vòlei lo impulsa en colaboración con la Federación Catalana y cuenta con el patrocinio de Plusfresc.

Sergi Mirada, director técnico del Balàfia Vòlei, explica que “el objetivo es crear cultura de voleibol y que se vayan creando nuevos clubes”, mientras que la presidenta del club, Vanesa Ortega, destacó que “tener la garantía de la continuidad de este proyecto reafirma el gran trabajo que estamos haciendo en el club en los últimos año. Voleibolitza’t está dando grandes frutos y ha ayudado al crecimiento del voleibol, tanto el masculino como el femenino y hemos llegado a acuerdos con otros clubes para impulsarlo”.

A través de esta iniciativa se han creado clubes en Alcarràs, Albatàrrec, Tàrrega, Almacelles, Puigverd, Almenar, Sort, Tremp, Binéfar o La Seu d’Urgell, entre otros.