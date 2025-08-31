El Lleida encaja una nueva derrota en el último suspiro

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Lleida cayó derrotado por la mínima con un gol a balón parado en los últimos instantes ante el Fraga (1-0), en el penúltimo test de la pretemporada a falta de disputar el Trofeu Emili Vicente hoy (18.00) ante el Terrassa, que cierra un fin de semana atípico y a la vez, la preparación para el inicio de la temporada la semana que viene. A siete días del debut, el Lleida cuenta con 1.600 abonados y, además, ayer le dio minutos a dos jugadores recién incorporados: Pau Russo y Guido Ratti, que serán anunciados próximamente.

El Lleida llevó el peso de la posesión en el arranque, intentando salir desde atrás, mientras el Fraga buscaba presionar arriba. La primera ocasión clara fue visitante: en el minuto 7, Sasha Litwin combinó con Luís Silva, cuyo disparo raso dentro del área lo detuvo el portero local. La réplica llegó con una jugada de Pagu en la banda derecha, que asistió a César, pero el delantero remató fuera. En la reanudación, el Fraga subió el ritmo y generó las mejores opciones. Antonio salvó un remate de Bernat en el 61 y, poco después, César desaprovechó un mano a mano tras un resbalón de Escobedo. El 1-0 definitivo llegó en el 88, en un error del meta leridano tras el remate de Vinicius al servicio de una falta lateral.

Cortés: “Hay ganas de que empiecen los partidos de verdad”

Jordi Cortés, técnico del Lleida CF, lamentó que la derrota “llega por un resbalón de nuestro central y luego encajamos en una falta lateral en el 88. Antonio dice que no la ve, era un remate fácil de parar, pero son cosas que pasan”. Pese a perder, destacó el trabajo de preparación: “Hoy dimos 75 minutos a un grupo distinto al que jugará mañana. La pretemporada se hace larga y ya tenemos ganas de que empiecen los partidos de verdad”. Explicó que nadie superará los 100 minutos este fin de semana y, sobre la llegada de Russo y Guido, añadió: “Aún deben acoplarse, pero llegaremos preparados”.