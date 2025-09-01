Campeones en los penaltis

Los jugadores azules se fotografiaron con el trofeo junto a la familia de Emili Vicente y representantes de las peñas, que pagaron la Copa. - AMADO FORROLLA

❘ lleida ❘ El Lleida CF se proclamó ayer campeón por sexta vez del Trofeu Emili Vicente tras superar en los penaltis (4-2) al Terrassa, de Segunda RFEF, para cerrar con una alegría la pretemporada en un ambiente festivo en un Camp d'Esports que reunió a 1.123 espectadores. Con una versión muy seria, el equipo leridano supo mantener el 0-0 inicial ante un rival de superior categoría, que visitó al Lleida cubriendo los costes del partido y dando la recaudación íntegra de la taquilla al club leridano para ayudarlo en su difícil situación económica.

Como en el anterior test en casa ante el Sant Andreu, también de Segunda RFEF, el Lleida CF salió con un plan ciertamente contemplativo y sin la intención de cometer errores con la poca posesión que tenía. Jordi Cortés planteó una disposición de 5-4-1, con el equipo ordenado en campo propio y con las dos caras nuevas, Pau Russo y Guido Ratto, en los volantes.

De hecho, el momento que despertó por primera vez a la afición fue una entrada a destiempo sobre la media hora del exazul Mario Domingo a Guido, que provocó la entrada de las asistencias y, a la postre, provocó su cambio en el descanso por el golpe en la rodilla. Hasta entonces, el partido fue totalmente plano, sin ninguna ocasión.

Con este guion, los dos únicos disparos de la primera mitad fueron del Lleida y ambos muy tímidos. Primero lo intentó Totti desde la frontal del área en el 36 y después Marc Alegre de forma tímida en el 44.

Aunque el Terrassa salió a la segunda mitad con más precisión con el balón y posesiones más largas, el Lleida recuperó rápidamente las buenas sensaciones. Así, estuvo muy serio en la contención de los balones largos visitantes y tuvo la primera gran ocasión para adelantarse en las piernas de Sasha Litwin. Luis Silva puso un gran balón al espacio para el argentino, al que se le hizo largo el campo y, cuando llegaba solo a la frontal del área, acabó rematando forzado por encima del larguero.

Los minutos siguieron pasando y, más allá de un cabezazo tímido del visitante Joel Rodríguez, el Lleida no sufrió para mantener el cero en su portería y gozó de una nueva ocasión, de nuevo a través de Sasha, en una falta directa que se marcó a centímetros del poste. El ganador del trofeo se resolvió en los penaltis, donde el Lleida vio premiado su gran partido con una tanda impecable, con cuatro aciertos en cuatro disparos, frente al fallo inicial de Schouter y de Aythami en el cuarto disparo visitante.

Jordi Cortés: “Queríamos ganar para honrar la memoria de Emili”

El entrenador azul, Jordi Cortés, destacó la importancia de conquistar el trofeo como homenaje a Emili Vicente, “un referente del fútbol leridano que merecía este reconocimiento”, señaló. Aseguró que el equipo luchó hasta el final “no solo por regalar el trofeo a la afición, sino también por honrar su memoria”. En lo deportivo, valoró el empate ante un exigente rival de Segunda RFEF: “Es un resultado muy meritorio, hemos visto cosas interesantes, pero a las victorias y derrotas de pretemporada hay que darles el valor justo”. “Aunque seguiremos atentos al mercado, lo más importante es que ya se empieza a ver un equipo con objetivos comunes”, zanjó.