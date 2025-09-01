Mazazo al Mundial de Piastri

Oscar Piastri levanta el trofeo de ganador del GP de Países Bajos, con el que amplía su ventaja en el Mundial. - EUROPA PRESS

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó ayer su liderato en el Mundial de Fórmula Uno el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinto del año, en Zandvoort; un circuito donde abandonó su compañero y principal rival por el título, el inglés Lando Norris, por un fallo menánico a falta de pocas vueltas cuando rodaba segundo.

Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 —la séptima del curso— al imponerse por delante del ídolo local Max Verstappen (Red Bull), segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que celebró su primer podio en la categoría.

El piloto de Melbourne, que controló una prueba interrumpida tres veces por el coche de seguridad, lidera ahora el Mundial con 309 puntos, 34 más que Norris —retirado por una fuga de aceite a nueve giros del final— y 104 sobre Verstappen.

Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó octavo tras una carrera muy movida, mientras que Carlos Sainz (Williams) tuvo un toque con Liam Lawson (RB) y acabó decimotercero.

El inglés George Russell (Mercedes) fue cuarto, seguido del tailandés Alex Albon (Williams), que remontó diez plazas. El inglés Oliver Bearman (Haas) protagonizó la remontada del día, de catorce posiciones, hasta ser sexto. Séptimo fue Lance Stroll (Aston Martin), que avanzó doce.