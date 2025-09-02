El Lleida Handbol se refuerza con la extremo Leire González

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol Club anunció ayer la incorporación de Leire González Galarregui para reforzar su equipo sénior femenino de cara a su debut histórico en la División de Honor Oro durante la temporada 2025/26. La extremo derecho navarra, de 22 años, llega procedente del Handbol Gavà para aportar su experiencia en la segunda máxima categoría del balonmano español femenino. González, natural de Elizondo (Navarra) y formada en el Baztango Kirol Taldea, es una jugadora zurda de 22 años. Estudiante de Inefc, aportará velocidad y eficacia en la finalización al conjunto leridano. El técnico Iban Raigal valoró positivamente este fichaje: “Leire nos refuerza en una posición clave, nos aportará agresividad en defensa y frescura en ataque. Es una jugadora que encaja perfectamente con nuestro esquema”.

Por su parte, el equipo masculino, dirigido por Chechu Velasco con la asistencia de Miquel Soro, comenzó sus entrenamientos el viernes para afrontar su segunda temporada en División de Honor Plata. La plantilla mantiene el bloque y recupera al guardameta Albert Barrufet, referente histórico del club, y al lateral derecho Kike Boluda. Además, suben tres jóvenes del juvenil: Eduard Mihaes (pivote), Pau Del Moral (central) y Edgar Formentí (lateral).

Por otra parte, el club ha lanzado una campaña de abonados con precios desde 50 euros anuales, incluyendo descuentos familiares y paquetes especiales para aportaciones extras. Como novedad, se ha establecido una entrada de 5 euros para presenciar los partidos del equipo femenino.