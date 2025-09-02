Meyba vestirá al Lleida CF, que anuncia a Guido Ratto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La empresa barcelonesa Meyba y el Lleida CF anunciaron ayer un acuerdo por el que la marca vestirá al club leridano esta temporada. Así, la empresa fundada en Terrassa volverá a ser el proveedor del club de la capital del Segrià, después de haber vestido a la UE Lleida durante los años 80, cuando también era el proveedor técnico del FC Barcelona. Uno de los jugadores que lucirá la nueva camiseta, que será anunciada próximamente, será el mediapunta argentino Guido Ratto, que fue anunciado como fichaje llegado del CF Vilanova, tras haber tenido minutos en los dos partidos del fin de semana.

Meyba dejó de vestir a equipos de fútbol en los 90 por graves problemas económicos que le hicieron caer en concurso de acreedores, pero en 2023 volvió al mercado futbolístico vistiendo al Sant Andreu. El Lleida será el tercer equipo que se alía con Meyba, junto al Júpiter y el propio Sant Andreu.