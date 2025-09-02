“Mi objetivo es hacer play off, no tengo miedo en decirlo”

Caleb Agada llega al Hiopos Lleida “muy feliz” tras conseguir “su objetivo de llegar a la ACB después de varios años”, según señaló ayer en su presentación. Agada, de 31 años, conoce bien el baloncesto español tras su paso por el el Melilla y el Prat, donde coincidió con el segundo entrenador del Hiopos Lleida, Jordi Ribas, a quien señaló como “una de las razones para venir”. No obstante, reconoció que “también la directiva y los entrenadores mostraron mucho interés. Mi agente me dijo que realmente me querían, así que fue una decisión fácil”.

El escolta internacional por Nigeria no escondió sus metas y sorprendió diciendo que “mi objetivo es llegar a los playoffs. No tengo miedo de decirlo. Voy a trabajar duro para conseguirlo porque veo que el equipo lo puede lograr”. Respecto a su papel en la plantilla, señaló que no tiene preferencias: “Haré lo que el equipo necesite. Siempre aportaré energía y defensa cada noche para ser un jugador de equipo”, explicó el jugador, que celebró que “el equipo me ha recibido muy bien. Llevo apenas cuatro días y ya siento que estoy aquí desde hace tiempo”.

El director deportivo del club, Joaquín Prado, subrayó el valor de la incorporación: “Llega en un momento excelente de su carrera, con madurez y conocimiento de nuestro baloncesto tras tres temporadas en España. Ha tenido una evolución muy positiva y encaja fantásticamente en nuestro estilo de juego”.

Prado elogió especialmente su capacidad defensiva: “Es uno de los mejores en la presión al balón, siempre rondando los dos robos por partido. Es un jugador de primer nivel en esa faceta, muy bueno en campo abierto y en transiciones rápidas”. Además, destacó su progresión en la lectura de bloqueo directo y en el tiro exterior.

La llegada de Agada, resuelta con rapidez a nivel documental tras el AfroBasket, permitirá que complete prácticamente toda la pretemporada. “Ha trabajado mucho para llegar a la ACB, viene con hambre y eso le dará un plus”, concluyó Prado, convencido de que el nuevo fichaje aportará energía e ilusión a un Hiopos Lleida que el jueves (20.30) disputa su primer amistoso, en Sant Julià de Vilatorta ante el Joventut.