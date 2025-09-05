Ebro Auto3000, patrocinador principal del Atlètic Lleida

Ebro Lleida Auto3000 será a partir de esta temporada el nuevo patrocinador principal del Atlètic Lleida, club que este domingo debutará en Segunda RFEF recibiendo en el Camp d'Esports al Torrent (18.00). La entidad presentó ayer este acuerdo en un acto en el que también mostró las nuevas equipaciones y que contó con la presencia de Anselm Llovera; gerente general de Ebro Lleida Auto3000; Néstor Gutiérrez, vicepresidente del Atlètic Lleida; Xavi Bartolo, director deportivo del club; Gabri García, entrenador y los jugadores Nil Sauret, Pau Torres y Joan Campins, que ejercieron de modelos luciendo las nuevas camisetas.

Néstor Gutiérrez destacó la importancia de esta colaboración con una firma que, además del club leridano, también patrocina a la selección española de fútbol. “Que una marca como Ebro haya querido apostar por nuestro proyecto y lucir en la camiseta es un orgullo para el club y para la ciudad”, explicó. “Lo que buscamos es tener patrocinadores que no solo sirvan para hoy, sino que puedan acompañarnos en el desarrollo de un proyecto sólido y con visión de futuro”, dijo.

Añadió que “es un acuerdo por un año, pero con la voluntad de que sea un proyecto a largo plazo” y puso en valor el vínculo existente entre la marca y el territorio. “El interés de Ebro también responde al hecho de que muchos empresarios de Lleida han apostado por su salida a bolsa, mostrando el compromiso con la reindustrialización de Nissan”, concluyó.

Por su parte, Gabri García habló del estreno liguero. “Lo esperamos con ganas, porque al final las pretemporadas se hacen largas”, añadiendo que ve al equipo preparado. “Ha sido una buena semana de entrenamientos” y también se mostró “contento y orgullo de volver a un escenario histórico y emblemático como el Camp d’Esports”.