Almeida se corona en L’Angliru y Vingegaard mantiene el liderato

El portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates, se adjudicó ayer la decimotercera etapa de La Vuelta, disputada entre Cabezón de la Sal y L'Angliru sobre 202,7 kilómetros, tras batir al sprint al líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma). Almeida, que culminó el trabajo de su equipo durante toda la jornada, en la que también se ascendieron los puertos de primera de La Mozqueta y El Cordal, sumó la sexta victoria del UAE en esta edición de la Vuelta, y recortó 4 segundos en la general a Jonas Vingegaard, que mantuvo el jersey rojo, ahora con 46 segundos de ventaja sobre el ciclista luso. Durante la etapa volvió a haber protestas de aficionados contra el equipo israelí que participa, tanto en la salida de Cabezón de la Sal, e incluso con una interrupción a 12 kilómetros de la meta, por un grupo de manifestantes, acción que se saldó con doce detenidos por parte de la Guardia Civil.

Almeida y Vingegaard se marcharon en solitario en los últimos 5 kilómetros de la etapa del coloso asturiano y sus cuestas de hasta el 23,5 por ciento en la Cueña les Cabres del dúo compuesto por Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que llegaron a 28 y 30 segundos, respectivamente, del jefe de filas del UAE. Hoy se disputa la etapa 14, entre Avilés y La Farrapona-Lagos de Somiedo.

Albares, partidario de expulsar al equipo israelí

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró “partidario” de la expulsión del equipo Israel-Premier Tech de La Vuelta para enviar un “mensaje” a Israel, al igual que se hizo con Rusia, de que no se puede continuar “como si no pasara nada” con las competiciones deportivas. Por su parte, el primer ministro de Israel, Banjamin Netanyahu, celebró que el equipo no ceda “ante el odio y la intimidación”, después de una nueva etapa con protestas en diferentes puntos.