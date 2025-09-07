El Atlètic Lleida estrena hoy el Camp d’Esports ante el Torrent

El Atlétic Lleida vivirá hoy una jornada histórica. Debuta en Segunda RFEF recibiendo en su nueva casa, el Camp d'Esports, al Torrent (18.00/Lleida en Joc). Tras un verano intenso ve cumplido su doble sueño, jugar en la cuarta categoría estatal ocupando la plaza que dejó vacante por deudas a la plantilla el Lleida CF, previo pago de los 288.920 euros para disfrutar de ese derecho y lo hace en el centenario estadio. Llega a este inicio de Liga con 1.522 abonados, según comunicó ayer el club.

El equipo que entrena Gabri Garcia llega a este debut tras una pretemporada irregular, durante la que ha ido conformando una plantilla con 11 jugadores que continúan del pasado curso y quince fichajes (más información en las páginas 34 a 36). Venció 0-1 al Vilanova; empató 1-1 en Barbastro y 0-0 con el Tudelano, aunque perdió por penaltis y, el resto de amistosos los saldó con derrota: 2-0 ante el Deportivo Aragón, 3-2 ante el Barça At. y 3-1 frente al Ebro.

Recibe al Torrent, que la pasada temporada disputó el play off de ascenso a Primera RFEF tras finalizar quinto en el Grupo 3 y se vio privado de subir al perder la final ante el Talavera. El objetivo del equipo que entrena Xavi Giménez sería repetir el play off.

Uno de los capitanes del Atlètic Lleida, Pau Torres, exjugador del Lleida que regresa al Camp d’Esports, prevé una temporada igualada. “Hay varios equipos que optan al ascenso, pero incluso los que lucharán por mantenerse no van a regalar nada. Nosotros somos nuevos en la categoría y tenemos que ir partido partido”. Valora que el club “está haciendo las cosas muy bien, el día a día de la entidad es muy bueno y estamos creciendo a pasos agigantados”.