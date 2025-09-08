Derrota agónica en un mal final

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ SanT JULIà DE VILATORTA ❘ Derrota inextremis del Hiopos Lleida ante el Baxi Manresa por 81-78 en un partido dominado por los leridanos casi de principio a fin. El parcial de los últimos cuatro minutos fue de 15-3 para el Manresa, lo que le dio la victoria. Con empate en el marcador (78-78), Batemon la tuvo para ganar, pero falló y Fernández atrapó el rebote y anotó un triple sobre la bocina desde su pista.

El primer cuarto empezó mal, con un parcial de 8-0 en tan solo 47 segundos. El equipo se puso las pilas y encontró todo el acierto que no había tenido en el primer test de pretemporada anotando cuatro triples y consiguiendo la máxima diferencia del partido (11-22).

El segundo cuarto empezó con mucho menos ritmo que el primero, el Manresa igualó la intensidad burdeos y a través del tiro libre consiguió reducir distancias (29-31). Aparecieron las rotaciones con Marc García, Llorente y Dabo en pista, jugadores que no formarán parte de la plantilla. El equipo mantuvo el nivel para llegar al tramo final de la primera mitad (35-39). En los últimos instantes, tres canastas rápidas firmadas por los leridanos en transiciones consiguieron finalizar el cuarto con el conjunto del Barris Nord diez puntos arriba (35-45).

El tercer cuarto empezó con el equipo un tanto frío en ataque y Manresa poco a poco fue reduciendo distancias a través del rebote ofensivo (48-50). Apareció Batemon en ese tramo para cargarse el equipo a la espalda y estabilizar el partido (58-62). Así se llegó al último cuarto donde Batemon y Agada asumieron todas las responsabilidades ofensivas, consiguiendo rédito desde las penetraciones y el tiro libre (65-76). Cuando parecía que el partido estaba sentenciado, Manresa tiró de espíritu, Akobundu consiguió dos canastas en la pintura y Ubal un 2+1 para llegar al 76-77 a falta de 54 segundos. Falló Agada, falló Ubal un tiro en el que Nudsen machacó el balón en el rebote. Batemon tuvo dos tiros libres, falló el segundo cogiendo su propio rebote. Aclarado para Batemon, que falló a falta de tres segundos, el rebote para Fernández, que cumplió el sueño de su vida, un tiro ganador desde campo propio para su Baxi Manresa.

Ayer se estrenó con el Hiopos Shurna, baja en el primer amistoso por unas molestias. Por ese motivo ayer no jugaron Walden ni Goloman. En principio el sábado podrá contar con ellos en Andorra. Además, también con Zoriks que quedó eliminado del Eurobasquet.

Encuentra: “Nos ha faltado calma, aunque hemos mejorado cosas”

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, analizó la derrota de su equipo en un nuevo partido de preparación, destacando tanto los errores como los avances: “Hemos mejorado en cosas que nos habíamos planteado, como los pases de balón, incluso sin nuestros dos bases que serán habituales el resto de temporada”. El técnico lamentó el desenlace del encuentro: “Hemos ido por delante 36 minutos, pero al final nos ha faltado calma. Ellos han puesto energía y nos han ganado con un triple desde medio campo”. Pese al resultado, Encuentra subrayó el enfoque del equipo en esta etapa: “Queremos competir, probar cosas y mejorar cada día. Seguimos fieles a nuestra filosofía: lucha, esfuerzo y sacrificio. Esos son nuestros valores más importantes”.