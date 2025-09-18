El Lleida reitera que "la intención del ayuntamiento es echar al club del estadio"

El adjunto a la presidencia del Lleida CF, Marc Torres, respondió con dureza a las declaraciones en LleidaTV del alcalde de Lleida , Fèlix Larrosa, sobre la situación jurídica del club y el uso del Camp d’Esports. Torres reprochó al edil socialista que “los escritos de su ayuntamiento demuestran que el objetivo es echar al Lleida del estadio” y aseguró que no aceptará imposiciones, aunque por primera vez se mostró abierto a negociar un nuevo convenio de uso del estadio

“Usted dijo que los datos rompen los relatos. Pues yo le doy datos y fechas”, contestó Torres, que detalló los pasos judiciales impulsados por el consistorio respecto al uso del estadio. Según explicó en línea del comunicado que publicó el club hace unas pocas semanas, el ayuntamiento pidió la ejecución provisional de la sentencia para que el club dejara el Camp d’Esports, dando como alternativa la propuesta de convenio explicada el febrero, que, según Torres, la jueza calificó de “perjudicial y excesivamente restrictiva” para el club.

Posteriormente, el 24 de julio, amplió que los servicios jurídicos municipales presentaron un nuevo escrito al juzgado en el que, sin ofrecer alternativa, pedían directamente que el Lleida abandonara el estadio.

Torres recalcó que él no tiene la obligación de dar explicaciones a la ciudadanía: “Yo debo rendir cuentas a los socios, abonados y patrocinadores. Usted, señor Larrosa, es quien tiene que responder ante la ciudad. Yo soy un ciutadano”. Al mismo tiempo, criticó que el consistorio "ha anunciado un convenio de cuatro años con el Força Lleida, pero después de negociar con sus dirigentes, igual que ayer se reunió con el AEM para un nuevo convenio". Pero denunció que con el club de fútbol “no hay diálogo, solo imposiciones”.

El directivo explicó que, ante la insistencia judicial del ayuntamiento, contactó con el coordinador de la concejalía de Deportes, Jordi Gómez, para buscar una solución política: “Le dije que esto ya no tiene sentido, que el mantenimiento del campo está garantizado, después de los pactos que hemos llegado con los clubes. Pero el silencio del Ayuntamiento me confirmó que querían seguir adelante”.

En este sentido, Torres advirtió que el consistorio ha reiterado en varios escritos la voluntad de que el Lleida abandone el Camp d’Esports e insinuó que detrás de esta postura podría existir un “presunto tráfico de influencias, solo viendo quien es la mano derecha del alcalde".

A pesar de la tensión, Torres insistió en que el club está dispuesto a negociar: “Estamos abiertos a hablar de un convenio, pero en una mesa de negociación, no en un plató de televisión”, concluyó.