Mari Boya se despide de Campos Racing y prepara su salto para la F2

El piloto aranés de Fórmula 3, Mari Boya, se despidió ayer del equipo Campos Racing, el cual dejará a final de la presente temporada, después de dos años corriendo para la estructura española que han sido “como estar en familia”.

“Nunca me han gustado las despedidas, pero después de esta temporada nuestros caminos se separan. Todo lo que hemos vivido me acompaña para siempre”, expresó el joven piloto. Así, Boya se despide de Campos Racing mientras la Fórmula 2 asoma ya por el horizonte como siguiente paso en su carrera. Además, a finales de junio anunció su incorporación a la academia de Aston Martin, la ‘Team Driver Academy’, una nueva estructura en la escudería británica para formar, acompañar y proyectar a la próxima generación de pilotos hacia su estructura en la máxima categoría. Boya ha finalizado tercero en el Mundial de F3.