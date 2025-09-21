Al Cadí le roban la final

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ TARRAGONA ❘ El Cadí La Seu no podrá defender hoy la corona de campeón de la Lliga Catalana después de caer ayer injustamente eliminado en la segunda semifinal contra el Joventut (70-71), que se medirá esta tarde (16.00) al Girona, que vapuleó al Lima Horta (108-35). El duelo se decidió por una acción polémica faltando apenas 5 segundos. Ramette asistió a Howard, el balón lo rozó primero una jugadora del Cadí pero fue la estadounidense del Joventut la última en tocarlo, como se pudo apreciar por televisión. No obstante, los árbitros, que no pudieron revisar la jugada al no tener el 'Instant Replay' como sí tienen en la Lliga Catalana de ACB, dieron la posesión al Joventut, que acabó sentenciando con dos tiros libres de Dembélé. “Los árbitros tienen todo el derecho a equivocarse, faltaría más, el problema es por qué no hay 'Instant Replay', si los chicos lo tienen por qué las chicas no, es la misma competición. No me vale que en la Liga Femenina no hay”, señaló Isaac Fernández, técnico de las leridanas, visiblemente enojado al final del partido.

La segunda semifinal comenzó con los dos equipos muy imprecisos en ataque, con mucho desacierto y poca fluidez. Más de dos minutos tardó en moverse el marcador y cuando lo hizo fue el Joventut el que puso la directa y logró ventajas cómodas de hasta siete puntos (3-10) en el ecuador del primer cuarto. El poderoso juego interior verdinegro, con Demebélé, Gaye y Ebo, hacía estragos ante un Cadí muy desacertado y con bajas.

Despertaron las de Isaac Fernández gracias a dos canastas seguidas de Mata, que lideró un parcial de 12-5 que volvió a igualar el partido (15-15), pero un arreón final del Joventut le permitió acabar el periodo con seis puntos arriba (15-21). En el segundo cuarto, las badalonesas, que no pudieron contar con el ex del Cadí Júlia Soler, baja para toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, alcanzaron una máxima renta de nueve puntos (20-29), lo que obligó a Fernández a parar el partido buscando una reacción que llegó de la mano de Regina Aguilar.

La base de Sant Quirze anotó dos triples casi seguidos y tras un parcial de 8-0, el Cadí se situó a tan solo un punto del Joventut (30-31), que de nuevo se apoyó en su juego interior para devolver el golpe en el tramo final e irse al descanso con cinco puntos arriba (35-40). En la reanudación, las verdinegras alcanzaron su máxima renta, diez puntos (35-45), pero las leridanas nunca se desconectaron del partido. Tres acciones rápidas, entre ellas un primer triple de Werth, ajustaron de nuevo el marcador (43-43). El Cadí, más acertado, se puso por primera vez por delante (51-49) y acabó el tercer periodo con una renta de tres puntos (54-51).

El cuarto decisivo, las de Isaac Fernández llegaron a tener seis puntos de renta (68-62, m.37) y a un minuto del final dominaban por uno (70-69), perdiendo una clara ocasión para situarse tres arriba. Luego llegó la polémica jugada que dejó al Cadí sin poder luchar por su octava Lliga Catalana.

El Mollerussa, a la fase final de la Lliga Catalana

El Pujol Mollerussa se clasificó ayer para disputar la fase final de la Lliga Catalana de Tercera FEB después de arrollar ayer al Valls (102-77) en el último partido de la fase de grupos. El equipo dirigido por Marc Díaz no tuvo rival y tras una primera parte igualada, rompió el partido con un parcial de 27-13 en el tercer cuarto. Destacaron Ibáñez, con 23 puntos, y Ríos, con 20.

El Hiopos se mide hoy al Bilbao en Tàrrega

El Hiopos Lleida disputará esta tarde (18.00) en el pabellón del CN Tàrrega el penúltimo amistoso de la pretemporada ante el Surne Bilbao Basket del leridano Jaume Ponsarnau, correspondiente a la segunda edición del Memorial Òscar Solé. Después de perder ante el Manresa y ganar al Girona, que no le valió para plantarse en la final de la Lliga Catalana, Gerard Encuentra, que ayer participó en un coloquio en Vilafranca, afronta otro test ante un rival de su Liga y lo hará con todos los efectivos disponibles, recuperando a Agada.

El Robles Lleida logra su primera victoria

El Robles Força Lleida estrenó ayer su casillero de victorias en esta temporada, después de ganar por 52-60 en la pista del Stadium Casablanca, equipo de Primera Nacional. El conjunto que dirige Rubén Petrus había pedido los dos primeros amistosos, ambos correspondientes a la Lliga Catalana, ante Almeda y Mataró, lo que le dejó fuera de la fase final.