Sainz celebra su primer podio con Williams y Verstappen arrasa en Bakú

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) gana este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de Baku, donde el español Carlos Sainz (Williams) acaba en tercera posición y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), decimoquinto.

Verstappen, que había salido desde la 'pole', elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana por delante del inglés George Russell (Mercedes) y de Sainz -elegido Piloto del Día-, que, al acabar tercero, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que abandonó por accidente -sin lamentar daños personales- en la primera vuelta, sigue líder del Mundial, con 324 puntos, pero ahora con 25 de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo concluyó séptimo una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó decimonoveno.