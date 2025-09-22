Debut con derrota

Una jugada de ataque del Tàrrega con un jugador del Terlenka en el suelo. - CARMINA MARSIÑACH

Francesc Gasull

❘ Tàrrega ❘ El Tàrrega perdió en su retorno a Primera Catalana (1-2) ante el Terlenka, en un partido que había despertado expectación por ver en acción al equipo local, preparado para competir en Segunda Catalana y que las circunstancias han colocado en una categoría superior. Los azulgranas compitieron a buen nivel y merecieron mejor resultado, con las mejores ocasiones para marcar y poca fortuna, sobre todo en los dos goles encajados con dos minutos de diferencia.

El 0-1, en el minuto 68, llegó en un error defensivo que permitió a Sánchez rematar a placer. El 0-2 fue precedido de una clara falta que el árbitro no señaló. El Tàrrega no se rindió y en el 72, Dani Vargas dio emoción al final del partido con el 1-2.

Al finalizar el encuentro, Edgar Molina, técnico del Tàrrega, se mostró satisfecho del trabajo de su equipo: “Hemos competido bien, sobre todo en la segunda parte, pero en esta Liga los errores penalizan mucho”.