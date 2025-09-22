Gabri, entrenador del Atlètic Lleida: “Hemos sido muy superiores”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

Antes de la intervención de Gabri en la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Terrassa, Víctor Bravo, explicó que “el partido ha sido muy igualado con dos equipos muy parejos”. Y basándose en esas declaraciones, el entrenador del Atlètic Lleida empezó su intervención discrepando acerca de la opinión del técnico rival. “Creo que él ha visto un partido diferente al mío, porque yo he visto un encuentro totalmente desigual en el que nosotros hemos sido muy superiores”.

El técnico de Sallent declaró que “el motivo por el que no nos hemos llevado los tres puntos ha sido porque en su equipo jugaba Marcos y no otro portero”. Gabri añadió que “hoy toca felicitar a mis jugadores porque todos han hecho un gran partido”, haciendo hincapié en que “el partido de hoy han sido los mejores 90 minutos del equipo”.

Además, Gabri quiso referirse a la actuación arbitral: “No entiendo que solamente se hayan añadido cinco minutos. El transcurso de la segunda parte es para añadir ocho o nueve minutos”. Y se quejó de que “el Terrassa ha perdido mucho tiempo y es totalmente lícito, pero el árbitro tiene el poder de compensar esas jugadas añadiendo minutos y no lo ha hecho”. Finalmente, Gabri destacó que “esta semana que viene nos va a ir muy bien para preparar el próximo partido porque tendremos dos días libres por primera vez, ya que esta semana no jugamos Copa Federación”.