Un empate más: El Atlètic Lleida suma su tercer punto en tres partidos

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Atlètic Lleida sumó su tercer empate en tres partidos desde su debut en la Segunda Federación, competición que aún no ha visto ganar a los de Gabri pese a hacer méritos para lograr, al menos, una victoria en esos tres partidos. En cuanto al partido de ayer, los leridanos fallaron un penalti y tuvieron que neutralizar, por doble partida, los goles del Terrassa. El último de ellos, en el minuto 90 con el gol de Bilal, que certifica tres puntos de nueve posibles en un grupo que deja a los leridanos decimoterceros, a la espera del Barça Atlètic-Castellón B que se juega esta noche debido a que ayer se jugó en el Johan Cruyff el partido de Primera División entre el Barça y el Getafe.

Los de Gabri, salieron lanzados a por el partido, recuperando balones en campo contrario y plantándose en el área rival con facilidad. La superioridad futbolística se tradujo en un penalti que señaló el colegiado del encuentro tras un agarrón claro a Giovanni. El mismo delantero fue el encargado de botar la pena máxima pero el portero Marcos le adivinó el lado al que iba a lanzar al jugador canario, desbaratando una clara ocasión que hubiera justificado el dominio leridano.

El Terrassa despertó tras el susto, y el brío de los vallesanos dio sus frutos en el minuto 20 con el 0-1. Sleegers recibió solo dentro del área, Pau Torres hizo una gran intervención pero el rechace lo recogió el exfutbolista del Lleida CF, el lateral Mario Domingo, para conseguir marcar el 0-1 a puerta vacía. A partir del gol visitante, el Atlètic Lleida intentó reaccionar, pero la desigualdad en el juego de los primeros 15 minutos ya no existía.

Curiosamente, la siguiente acción destacada llegó justo antes del descanso, en el 45, y supuso el empate leridano. Un centro dentro del área acabó con una serie de rebotes e intentos de remates para que finalmente, en posición dudosa, el balón le llegase a Moró Sidibé que disparó al centro para poner el 1-1.

El segundo tiempo no pudo empezar peor para los leridanos, ya que en el minuto 47 encajaron un gol tras una triangulación visitante que encontró a Sleegers solo en el punto de penalti (1-2). A pesar de la carga psicológica, el Atlètic Lleida debía seguir con el mismo plan, ya que los de Gabri, tanto con el empate con la derrota, tenían que volver a asediar la portería rival mientras el Terrassa se defendía con orden.

El dominio de la posesión deparó una clara ocasión a la hora de partido cuando Nil Sauret recibió un pase atrás, pero su remate desde el punto de penalti terminó con una gran intervención del portero Marcos.

Gol que da un punto

De hecho, antes de que el colegiado añadiera 5 minutos, en el 90, Bilal alumbró a su equipo para al menos rescatar un punto. Parte del mérito fue de Moró Sidibé, que condujo el balón en la frontal para asistir a Bilal, que en banda izquierda definió raso, con rosca y lejos del alcance de Marcos (2-2). Los siguientes cinco e insuficientes minutos de añadido fueron de insistencia leridana, pero sin premio en un partido donde los de Gabri merecieron más.