El Barça reacciona en Oviedo

❘ oviedo ❘ El Barcelona se impuso anoche a domiclio por 1-3 al Oviedo tras remontar en la segunda parte, con los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo, el tanto de Alberto Reina con el que el equipo asturiano se adelantó en el primer tiempo al aprovechar un fallo del meta azulgrana Joan García. Con este resultado, el equipo azulgrana sigue a dos puntos del líder, el Real Madrid, tras las seis primeras jornadas.

Desde el primer momento se vio al Real Oviedo más decidido e incluso ofensivo de la temporada, pero Pedri dominaba el centro del campo para los azulgranas. El Oviedo también respondía y tanto Santi Cazorla como Alberto Reina lograban asegurar la posesión azul; en el 25’, centro de Lucas desde la derecha y Eric García evitaba que Rondón rematase limpio en el primer palo. Después de que Raphinha se encontrase con el palo en un disparo desde la frontal, el Real Oviedo marcó pasada la media hora: Joan García salió a un pase largo hacia Rondón, logró cortarlo y después se equivocó, algo que permitió a Alberto Reina marcar un golazo desde unos metros más adelante del centro del campo.

El segundo tiempo arrancó con un cambio realizado en el Barcelona, el de De Jong por Casadó, y aunque el equipo culé dominaba con balón, no había ocasiones que pusieran en peligro a Aarón Escandell y era Hassan el que dejaba atrás a Gerard Martín para poner un centro que despejó Joan García. Cuando parecía que al Barça le costaba crear peligro con cierta regularidad, llegó el gol del empate a los diez minutos de la reanudación: Araújo centró desde la derecha tras un córner, Ferrán Torres remató y en el rechace de Aarón apareció Eric García para empujarla y hacer el 1-1.

Momento de cambios en el partido y llegó el 1-2; Ilic y Sibo entraron por Cazorla y Hassan en el Oviedo, Lewandowski lo hizo por Raphinha en el Barcelona y el primer balón que tocó el delantero polaco fue un cabezazo a la escuadra tras centro de De Jong desde la derecha.

Un par de centros peligrosos de Brekalo fue lo único del Real Oviedo en la recta final del encuentro y el Barcelona, en un córner, sentenció el partido con Araújo marcando el 1-3 y sellando una nueva victoria deja a los culés a dos puntos del Real Madrid.

Osasuna cede un punto en el añadido al Elche

El Elche alargó su gran arranque de temporada con un empate (1-1) ante Osasuna en El Sadar, donde el conjunto local dejó escapar la victoria en el añadido.

Girona y Espanyol juegan hoy un derbi desigual

Girona y Espanyol se miden hoy (21.00) en Montilivi, en el partido que abre la séptima jornada, un derbi catalán con los dos equipos en dinámicas totalmente opuestas, con los ‘gironins’ cerrando la clasificación y el conjunto blanquiazul en puestos de Liga de Campeones.