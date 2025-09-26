Festa Major en el Barris Nord

El Hiopos Lleida entregó a la afición del Barris Nord la mejor presentación posible para la segunda temporada en la ACB, proclamándose campeón del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics tras superar al Barça (74-63). En una actuación defensiva brillante, el conjunto de Gerard Encuentra, ayer sin Batemon ni Krutwig, selló su triunfo con un último cuarto espectacular también en la faceta ofensiva (27-17) que supuso la primera de las muchas jornadas ilusionantes que se esperan vivir en el feudo leridano.

Tras unos primeros minutos de igualdad e intercambio de canastas (8-7), con un Hiopos Lleida coral y un Barça que dañaba en la pintura con Willy Hernangómez, el resto del primer cuarto estuvo marcado por las rachas. La primera fue leridana, con tres triples seguidos (de Mikel Sanz, Zorics y Agada) que le permitieron distanciarse a siete puntos tras otro del visitante Punter (17-10). Tras un tiempo muerto con 19-12, el Barça contrarrestó con un parcial de 0-8 que le permitió recuperar la delantera (19-20), para acabar el primer capítulo con 21-22 en el marcador.

El segundo cuarto dejó una sensación totalmente contrapuesta en ambos lados de la pista. Si el rendimiento en la canasta propia fue brillante, minimizando a la mínima expresión el juego ofensivo del Barça y dejándolo en 12 puntos, el papel en ataque fue tremendamente errático. De hecho, el conjunto de Gerard Encuentra erró en la definición, porque encontró jugadas de tiro liberado y buenas opciones, pero solo fue capaz de anotar 11 puntos, cuatro de ellos de Agada. Por ello, se fue al descanso por detrás (32-34) pese al buen ejercicio defensivo.

El inicio de la segunda mitad mantuvo el buen tono defensivo de los de Encuentra, solo mancillado por dos minutos de nerviosismo tras una antideportiva en contra en los que el Barça castigó con un parcial de 0-9 que le dio una máxima renta de siete puntos (36-43). Encuentra paró el partido y un ataque que volvía a ser inoperante empezó a con contragolpes liderados por la energía de Agada. Primero fue un parcial de 6-0, que frenó Kusturica con un triple (42-46), que no fue suficiente para resfriar al Barris Nord, que siguió empujando para acabar el cuarto por delante fruto de un triple de Golomán y una bandeja sobre la bocina de Zorics tras un robo (47-46).

Agada seguía desencadenado y, con triple y asistencia, abrió un parcial inicial de 7-0 que puso ocho arriba a los leridanos (54-46) a falta de ocho minutos. La reacción azulgrana (54-51) no amedrentó al Hiopos, sino que supuso un impulso mucho mayor para alcanzar una máxima ventaja de 11 puntos a 4:11 del final (67-56), con dos triples de Walden y una defensa tremendamente intensa. Cinco puntos seguidos del visitante Norris (67-61) devolvieron al Barça al partido y Encuentra lo volvió a parar. Quedaban tres minutos, en los que el equipo leridano estuvo excelso y el Barça, negado. Así, con Diagne liderando en la pintula, regresó la máxima de 11 puntos para finalizar el partido con una auténtica fiesta (74-63).