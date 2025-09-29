Correctivo excesivo

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida CF encajó ayer, ante el filial del Europa, una nueva derrota (0-3) en casa, donde aún no ha ganado este 2025, y volvió a demostrar su grave problema con el gol, ya que aún no ha marcado esta temporada, tras cuatro jornadas, dos de ellas en casa.

El equipo leridano volvió a mostrar dos caras: sólido en el primer tiempo pero vulnerable tras el descanso. La mejor ocasión azul llegó en las botas de Óscar Rubio, que remató alto desde el vértice del área pequeña tras una buena prolongación de Puig, obligado a retirarse lesionado poco después.

Los escapulados, en cambio, demostraron una notable eficacia en cada incursión en campo rival. Aiman abrió el marcador (0-1) en la primera parte y, nada más reanudarse el encuentro, un penalti muy dudoso permitió a Anglès ampliar distancias desde los once metros. El 0-2 dejaba la misión casi imposible para los de Cortés, que intentaron reaccionar con un cambio de sistema ofensivo, pero se toparon con un inspiradísimo Álvaro. Putxi, a balón parado, dispuso de dos ocasiones para recortar diferencias, aunque el guardameta visitante respondió con intervenciones de gran mérito. Con el Lleida volcado en ataque, el tercero y definitivo llegó en el tiempo añadido obra de Batuecas que superó a Satoca.

Cortés: “Tenemos que intentar dar con la tecla”

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, fue autocrítico con el rendimiento del equipo y admitió las dificultades: “Queríamos ser valientes, atrevidos. Hemos jugado más con el corazón que con la cabeza. Tenemos que intentar dar con la tecla”, reconoció frustrado. Cortés también alabó a la afición que sigue asistiendo al campo: “Solo tengo palabras de agradecimiento, espero poder devolver todo lo que nos dan. Debemos hacer lo posible para que este año sea lo menos duro posible”, concluyó.