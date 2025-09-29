El Balaguer sufre para retener un punto

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ balaguer ❘ El Balaguer no pudo pasar del empate ante el Unificació Llefià (1-1) en un encuentro que se le complicó en exceso. Los de Josete se adelantaron con un gran gol de Mikel (1-0) en el minuto 6. Pero la lesión del goleador en el minuto 14 y el gol visitante en un cabezazo de González en el minuto 34, provocaron que el Balaguer perdiera el control del partido. Tras el descanso los locales recuperaron el dominio, pero una falta cometida como último hombre por el portero Adrià, que provocó su expulsión, dejó en inferioridad al Balaguer en el 61. En el tramo final del encuentro las circunstancias y la fortaleza de un rival que jugaba en superioridad obligó al Balaguer a retrasar líneas para mantener el empate.

Finalizado el encuentro el entrenador local, Josete, dijo que “pese al infortunio, debo felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho hoy”.

❘ Manresa ❘ El Alpicat se llevó ayer un valioso triunfo en la complicada visita a la Pirinaica (1-2). El equipo de Iván Lara supo madurar el partido para remontar la ventaja inicial de los locales. La Pirinaica marcó un ritmo muy alto de inicio y al Alpicat le costó entrar en juego. Un remate acrobático de Moral en el 17 adelantó a los manresanos (1-0). Poco después otro remate local salió rozando el poste. A partir de ahí el Alpicat mejoró y empató a la salida de un córner lanzado por Pallàs que Barbosa cabeceó a la red (1-1). Ya en la segunda parte, los cambios dieron frescura al Alpicat que, en el minuto 62, logró el gol del triunfo en la transformación de un penalti por parte de Ribera (1-2), que acabó significando el meritorio triunfo del conjunto dirigido por Iván Lara.