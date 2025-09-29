Sant Miquel sigue en alza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Cursa de Sant Miquel, Memorial Víctor Rodríguez, celebró ayer su undécima edición con un aumento de participantes respecto a su última edición de 2024, obligando a la organización a añadir 50 inscripciones. Unos 350 corredores se dieron cita por las calles de los barrios de La Bordeta y Els Mangraners en los dos recorridos habituales, uno más largo de 10 kilómetros y otro de cinco.

En la carrera reina, Albert Piñol (Finques Prats Runners) se impuso con un tiempo de 33 minutos y 27 segundos, completando el podio Jordi Trepat y Aitor Nieto (Nieto Torrent), con una marca de 35: 22 y 35:39 , respectivamente. En la categoría femenina, Emma Carreras (Coetus Triatló Lleida) venció tras completar los 10 kilómetros en 38 minutos y 33 segundos. Le siguió, en segunda posición, la independiente Blanca Vallés con un tiempo de 20:41; y Maite Ferrán, que terminó en 42:03 para colgarse el bronce.

En el circuito de 5 kilómetros, el más rápido fue Álvaro Caja (Lleida Unió Atlètica), con un tiempo de 16 minutos y 45 segundos, por delante del independiente Marcos Ortega, con un tiempo de 17:09, y Óscar Aran (Almiramar), con 17:55. En la categoría femenina, la independiente Marta Gort se llevó la victoria al parar el cronómetro en los 20:04, seguida muy de cerca por Antonia Argilés (Almiramar), que se quedó a 24 segundos. El tercer lugar del podio fue para Carme Altisent (CE Linyola), con 21:27.