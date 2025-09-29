SEGRE

Sant Miquel sigue en alza

La carrera que atraviesa los barrios de La Bordeta y Els Mangraners reunió a 350 participantes. Albert Piñol y Emma Carreras ganan la prueba reina

Momento en que los participantes toman la salida de la undécima edición de la prueba atlética.

La Cursa de Sant Miquel, Memorial Víctor Rodríguez, celebró ayer su undécima edición con un aumento de participantes respecto a su última edición de 2024, obligando a la organización a añadir 50 inscripciones. Unos 350 corredores se dieron cita por las calles de los barrios de La Bordeta y Els Mangraners en los dos recorridos habituales, uno más largo de 10 kilómetros y otro de cinco.

En la carrera reina, Albert Piñol (Finques Prats Runners) se impuso con un tiempo de 33 minutos y 27 segundos, completando el podio Jordi Trepat y Aitor Nieto (Nieto Torrent), con una marca de 35: 22 y 35:39 , respectivamente. En la categoría femenina, Emma Carreras (Coetus Triatló Lleida) venció tras completar los 10 kilómetros en 38 minutos y 33 segundos. Le siguió, en segunda posición, la independiente Blanca Vallés con un tiempo de 20:41; y Maite Ferrán, que terminó en 42:03 para colgarse el bronce.

En el circuito de 5 kilómetros, el más rápido fue Álvaro Caja (Lleida Unió Atlètica), con un tiempo de 16 minutos y 45 segundos, por delante del independiente Marcos Ortega, con un tiempo de 17:09, y Óscar Aran (Almiramar), con 17:55. En la categoría femenina, la independiente Marta Gort se llevó la victoria al parar el cronómetro en los 20:04, seguida muy de cerca por Antonia Argilés (Almiramar), que se quedó a 24 segundos. El tercer lugar del podio fue para Carme Altisent (CE Linyola), con 21:27.

