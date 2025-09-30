Imputan a Bartomeu por pagos irregulares

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona ha citado en calidad de investigado al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por el presunto pago de comisiones en fichajes, según adelantó ayer El Mundo y confirmaron posteriormente distintos medios, a raíz de una denuncia del actual presidente del club, Joan Laporta.

El titular ha citado a declarar como investigados a Bartomeu; al exdirector ejecutivo del Barça, Òscar Grau, y al exdirector de los servicios jurídicos del club blaugrana, Roman Gómez Ponti, el 24 de octubre, mientras que al abogado José Ángel González Franco lo ha citado el 4 de diciembre.

También ha citado al exdirector gerente del club, Ignacio Mestre, y al exvicepresidente del Barça, Jordi Mestre, el 7 de noviembre.

Según la noticia que adelantó El Mundo, el instructor lleva dos años investigando la denuncia interpuesta por el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la que se atribuye a su predecesor el pago de comisiones en fichajes, entre ellos el de Antoine Griezmann en 2019 y el de Malcom en 2018.

Según el citado medio, el perjuicio al club asciende a 30 millones de euros de acuerdo con un informe elaborado por una agencia de detectives, que atribuye a la junta directiva de Bartomeu delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable, y que fue remitido a la Fiscalía.

En su denuncia, la actual junta directiva denuncia que “se han detectado comisiones del 33% y hay empresas que nacieron solo para facturar al Barcelona”. También considera que existía “un modus operandi para evitar los controles económicos internos y estatutarios”, además de denunciar otros “pagos ilegítimos” a clubes como el Atlético de Madrid.

El regreso al Camp Nou, posible en octubre

Albert Batlle, teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, declaró en una entrevista a RAC1 que espera que el FC Barcelona solucione “los pequeños problemas” existentes y pueda regresar al Spotify Camp Nou el 18 de octubre, cuando debe disputar su próximo partido de Liga como local, ante el Girona.

Marc Bernal firma su renovación hasta 2029

El joven centrocampista azulgrana Marc Bernal firmó ayer una ampliación de contrato como azulgrana hasta 2029, haciendo efectivo un acuerdo alcanzado entre club y jugador cuando se lesionó de gravedad en agosto de 2024.