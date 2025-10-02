Caleb Agada, ante su estreno en la ACB con el Hiopos Lleida: “defender es la clave”

El Hiopos Lleida ultima su debut oficial, este sábado en casa ante el Breogán, y sus jugadores, sobre todo los recién llegados, ya cuentan las horas para estrenarse en el Barris Nord, donde el pasado viernes ante el Barça ya pudieron testar cómo anima su afición. “Estamos con muchas ganas de comenzar, y más después del último partido en casa viendo a los fans lo motivados que estaban”, apuntaba ayer Caleb Agada.

Para el canadiense será un doble estreno, ya que nunca ha jugado en ACB. “Estoy con muchas ganas. Solo he oído cosas buenas sobre la ACB, así que espero pasármelo muy bien y estar al nivel. Aún me estoy adaptando, pero estoy muy contento de estar aquí”, afirmó.

Sobre los retos que se marca el equipo, el canadiense con pasaporte nigeriano lo tiene claro: “Defender siempre es la clave, ya que una vez defiendes bien, ya puedes correr y hacer un mejor ataque. La consistencia atrás es lo que más tenemos que trabajar, porque si lo conseguimos, podremos jugar partidos muy buenos”, afirmó Agada, que ve al equipo a punto después de una preparación con altibajos. “La pretemporada ha ido bien, con buenas victorias y algunas derrotas, pero hemos jugado bastante bien como equipo”, concluyó.

El U22, preparado para su debut frente al Granada

L’equip sub-22 del Força Lleida es va fer aquesta setmana la foto oficial de la temporada.

El equipo U22 del Hiopos Lleida ya está preparado para su debut en la nueva 'Liga U' que arrancará la próxima semana. El equipo de Borja Comenge, que jugará como Amara Lleida, se estrenará el viernes 10 de octubre en el Barris Nord ante el Granada, a partir de las 20.30 horas. El conjunto leridano está incluido en el grupo B junto a Girona, Bilbao, Burgos, Gran Canaria, Granada y Murcia.

La plantilla del Amara Lleida la forman básicamente jugadores de la base, con solo cuatro refuerzos, dos de ellos con pasado también en la cantera del Força Lleida, el base Marc Ros, que viene del Manresa, y el pívot Xavi Arredondo, del CB Mollerussa, además de los baleares Marc Gustrán, exalero del Vic, y Sergi Mestre, base del Alpicat. Completan el equipo los escoltas Albert Marvà y Iván Montull, los aleros Izan Martos, Bru Pallàs, Martí Ibars y Roger Fernández, el ala-pívot Eduard Galatanu y el pívot Ibou Dabo.