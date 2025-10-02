El Barça cae ante el campeón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ El FC Barcelona sufrió ayer su primera derrota de la temporada (1-2) en su estreno como local en la Liga de Campeones, al caer ante el PSG después de cuajar una muy buena primera media hora y adelantarse en el marcador, pero que acabó desfondado por el ritmo endiablado que puso el campeón de Europa. Y eso que arrancaba el partido con una fantasía de Lamine Yamal, que con una ruleta dejaba sentados a Vitinha y Barcola antes de quebrar la cintura de Nuno Mendes para asistir a Ferran Torres. La jugada acababa sin consecuencias para el PSG, pero era una clara declaración de intenciones del ‘10’ azulgrana, que reclamaba el apoyo de la grada agitando los brazos tras finalizar su acción.

El propio Lamine filtraba antes del cuarto de hora un pase con el exterior para que Ferran, el ‘9’ elegido ayer por Flick en detrimento de Lewandowski, superara la salida en falso de Chevalier y rematara en busca del primero, pero Zabarnyi evitaba la celebración sacándola en la línea de gol. Cuatro minutos después, el extremo mataronense recuperaba un balón en el centro del campo para iniciar una rápida triangulación con Pedri y Rashford que acababa, esta vez sí, con el 1-0 del Tiburón, que remataba de primeras dentro del área a los 19 minutos.

El Barcelona dominaba con un fútbol de muchos kilates al PSG, al que le costaba defender hacia delante y que tenía problemas en su sala de máquinas, con un Vitinha espeso y un Fabián Ruiz poco participativo. Pero el guión del partido cambió en el minuto 38, cuando Nuno Mendes asistía para que Mayulu firmara el empate con el que se llegaría al descanso, no sin antes otra clara ocasión de Barcola.

El mismo jugador protagonizaba una acción parecida al inicio de la segunda mitad, pero su remate encontraba la manopla de un acertado Szczesny. El partido empezaba a decantarse del lado del PSG, que imponía un ritmo infernal al choque y se aplicaba cada vez más en la recuperación tras pérdida, impidiendo que Cubarsí y Eric García, que ayer ocupaba la plaza de Araujo como central para mejorar la salida del balón del equipo, iniciaran con facilidad la jugada desde atrás.

Pero a la hora de juego todo podía haber cambiado si el colegiado inglés Michael Oliver hubiese mostrado la segunda amarilla a Nuno Mendes, que tuvo que parar en falta un eslalon de Lamine Yamal, justo antes de de que este se internara en el área. Parecía que el Barça encontraba respiro en alguna contra, como la que acabó con un remate de Dani Olmo, habilitado por Ferran, que Hakimi sacó bajo palos con Chevalier ya batido. Pero solo fue un espejismo.

El Barça sobrevivió a un tiro al palo del recién ingresado Kang In Lee, pero no a una contra en la que Hakimi culminaba su gran actuación regalando el gol a Gonçalo Ramos para que hiciera el 1-2 en el minuto 90 y certificara la primera derrota azulgrana esta temporada.

El club azulgrana subastará las camisetas

El FC Barcelona anunció que subastará las camisetas de los jugadores que se enfrentaron ayer al París Saint-Germain en la Liga de Campeones para recaudar fondos para la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del club francés, tras el fallecimiento de su hija. La entidad azulgrana destinará este dinero al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça y reservará una parte para la Fundación Xana.

El Juvenil derrota al equipo francés 2-1

El Barcelona, vigente campeón continental juvenil, remontó ayer al PSG (2-1) en el estadio Johan Cruyff, en la segunda jornada de la Liga de Campeones juvenil. Los goles de Shane Kluivert y Xavi Espart voltearon el gol inicial de Zayon Telamio, al filo del descanso, y permitieron al equipo de Pol Planas encadenar su segunda victoria europea. En los minutos finales, el PSG se volcó en busca del empate, pero el Barça supo defenderse con balón.

Solomon, baja en el partido del Villarreal

El atacante israelí del Villarreal CF Manor Solomon anunció ayer que no estaría disponible para el duelo de Champions de anoche ante la Juventus en La Cerámica por la festividad judía Yom Kipur o Día de la Expiación, el día más sagrado del año judío y en el que los seguidores de esta religión no tienen permitido trabajar. Es también una fiesta de ayuno y rezo, para buscar el perdón divino y que se celebra diez días después del año nuevo judío.