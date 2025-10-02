Objetivo, la consolidación

El Rodi Balàfia Vòlei arranca este sábado su segunda aventura en la Superliga 2, categoría que recuperó la temporada pasada después de perderla la anterior. El cuadro que seguirá bajo la batuta de Sergi Mirada no quiere ser un equipo ascensor y por ello su gran reto es la consolidación en la segunda categoría del voleibol estatal. “El objetivo es lograr la permanencia lo más rápido posible para ir tranquilos, siempre desde la humildad y el trabajo. Luego veremos hasta dónde llegamos”, señaló el técnico.

El Balàfia afrontará la Liga con la base de la pasada campaña –11 renovaciones– y cuatro incorporaciones, dos de ellas de primer nivel y que llegan del CV Sant Pere i Sant Pau de la Superliga 1, el receptor de origen venezolano Elio Carrodeguas y el central de L’Hospitalet Joaquín Castillo. También se estrenarán el receptor balear Pau Pons y el colocador leridano Eloy Jaray, formado en la base del club y que regresa tras su paso por el FC Barcelona. Continúan de la pasada campaña los libres Unai Soto, Darío Outeiral, el colocador Joaquín Carámbula, los receptores Eddy Herrera, Alejandro G. Borges, Lluc Colell y Ferran Garanto, el opuesto Dídac Salas y los centrales Pere Bosch, Edgar Hernández y Diego Nieto, estos dos últimos aún en edad júnior.

Mirada, que afronta su cuarto proyecto en el Balàfia, ve a su equipo con capacidad de lograr los objetivos. “La temporada pasada fue de reconstrucción después del descenso y de la marcha de jugadores significativos, con una apuesta por la juventud. Creo que tenemos un equipo lo suficientemente competitivo para lograrlo, y de los cuatro años que llevo, es la plantilla más equilibrada, aunque bien es cierto que todos los rivales se han reforzado mucho y no será nada fácil”, afirmó.

El conjunto leridano se estrenará este sábado (16.00) en el pabellón Juanjo Garra ante el CN Sabadell, uno de los “cocos” de la categoría y que acabó segundo este pasado fin de semana en la Lliga Catalana. Eddy Herrera, con molestias, será duda hasta última hora.