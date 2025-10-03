De Les Borges a Lyon

El técnico leridano Jaume Joan Rius (Les Borges Blanques, 1984) ha dado un nuevo salto en su carrera y en el fútbol internacional. Este verano, el entrenador borgenc se incorporó al Olympique de Lyon femenino —ahora rebautizado como OL Lyonnais— para trabajar como uno de los tres asistentes de Jonathan Giráldez, el extécnico del FC Barcelona que afronta su primera temporada en Francia con un objetivo ambicioso: devolver al club lionés la hegemonía en Europa.

El recorrido de Rius está marcado por la constancia y la capacidad de adaptación. Tras iniciar su trayectoria en el CF Borges y en la Escola Comarcal de Futbol Garrigues, su carrera se fue ampliando con experiencias en la UE Lleida, el Lleida Esportiu y la Federación Catalana de Fútbol. Más tarde dio el salto a los banquillos internacionales como segundo entrenador de la selección femenina de Ucrania junto a Lluís Cortés, además de colaborar como observador para el Atlético de Madrid.

Pese a haber pasado dos años sin ficha en ningún club, nunca perdió el contacto con el fútbol, aceptando encargos puntuales y manteniéndose “conectado” al día a día de la profesión. Su regreso al primer plano llegó esta primavera, cuando recibió la llamada de Markel Zubizarreta y del propio Giráldez, con quien ya había coincidido en las categorías inferiores de la selección catalana. “Era una oportunidad y una experiencia muy positiva que no podía rechazar”, reconoce Rius.

El OL Lyonnais femenino es uno de los clubes más laureados del mundo: cuenta con ocho Champions League en sus vitrinas (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) y una tradición de dominio en el fútbol continental. La misión para esta temporada es clara: reconquistar los títulos nacionales y volver a levantar la Copa de Europa. “La ambición es máxima. El Lyon es un equipo Top 3 en Europa, que es lo mismo que decir en el mundo. Somos candidatos a todo”, subraya el leridano.

Rius vive actualmente en Décines-Charpieu, a pocos kilómetros de Lyon, donde se encuentra la ciudad deportiva del club. Mientras tanto, su mujer y sus dos hijos —Max, de 6 años, y Martí, de 3— permanecen en Les Borges Blanques, aunque las visitas familiares son frecuentes.

Más allá de su presente en la élite del fútbol femenino, Rius guarda una curiosa anécdota en la que coincidieron él, Giráldez y un jovencísimo Lamine Yamal. Fue durante su etapa en la selección catalana sub-12 en la temporada 2018-19 cuando tuvo bajo sus órdenes a la actual estrella del FC Barcelona y del fútbol mundial. “Yo era asistente de Jonathan Giráldez en la sub-12. Cuando a él lo llaman para ser ayudante de Lluís Cortés en el Barça, terminé la temporada al frente del equipo y fue entonces cuando convocamos a Lamine”, recuerda con orgullo.

La distancia con su familia y el reto de integrarse en un nuevo país forman parte de la experiencia vital que Rius ha decidido afrontar. “No es fácil estar lejos de casa, pero el proyecto lo merece. Es un desafío que me hará crecer como entrenador y como persona”, concluye.