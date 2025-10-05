El Lleida consigue un punto que vale oro en casa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol se rehizo ayer del varapalo ante el Pereda (33-21) en su debut en la División de Honor Oro con un empate de mucho mérito ante el Zuazo (23-23), uno de los principales candidatos al ascenso. Las leridanas debutaron en el Onze de Setembre en un partido que llegó al descanso con las visitantes mandando por la mínima (14-15). En la reanudación, las leridanas jugaron de tú a tú y gracias a una gran Lara Peris en portería y Cati Casasola en ataque materializaron su primer punto de la temporada en casa (23-23).

El técnico del Lleida, Iban Raigal, aseguró que “el empate vale más que un punto”.