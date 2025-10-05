“Lamine no está bien, no sé si estará para el Clásico”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona visita hoy (16.15 horas/Movistar La Liga) el Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla, en el encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los blaugranas buscarán reponerse al golpe sufrido el miércoles con la derrota (1-2) frente al PSG, pudiéndose ir al parón de selecciones como líderes pero, eso sí, sin Lamine Yamal.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, dijo sobre Lamine que “está mucho mejor de lo que estaba”, después del partido ante el PSG, “pero no está bien del todo”. El ‘10’ del conjunto azulgrana se resintió de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y Flick no ha querido adelantar para cuándo espera su vuelta. “Con este tipo de lesiones hay que esperar, porque no se trata de una lesión muscular. No sabemos si estará de vuelta en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará listo para el Clásico”. En cualquier caso, el técnico germano negó que Lamine Yamal jugara el último partido de la Liga de Campeones lesionado. “Se sintió bien. Si hubiéramos tenido dudas, no hubiera jugado contra el PSG”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que, tras hablar con él, ha decidido dosificarle más cuando vuelva a reaparecer. Porque su obligación es “proteger al jugador”, Flick dijo que no se arrepiente de haber acusado al seleccionador de España, Luis de la Fuente de no cuidarle, una polémica que considera “agua pasada” y a la que no quiso darle más importancia. “Estas cosas ocurren en el fútbol. Yo lo he vivido desde el otro lado (como seleccionador de Alemania). Los grandes jugadores defienden los colores de su selección y hay que protegerlos, pero no solo sus clubes, también desde las federaciones; debemos ir todos juntos”, comentó.

Sobre el Sevilla, Flick dijo que es “un equipo que juega con mucha intensidad y agresividad” y vaticinó un duelo “difícil”. El objetivo, dijo, es “lograr los tres puntos” y mantenerse en el liderato. y también olvidarse del 1-2 del estreno en Champions como local, “una derrota que nos entristece, pero que puede ocurrir porque el PSG es un equipo fantástico”, afirmó Flick.

Marc Bernal no irá con la Selección sub-21

El centrocampista del Barça se ha caído de la convocatoria para los amistosos ante Noruega y Finlandia por qué incluirle sería precipitado tras la lesión de larga duración que sufrió

El Athletic Club rompe su mala racha en Liga

El Athletic Club ganó por 2-1 al Mallorca y puso punto final a una racha de cuatro partidos sin ganar en La Liga. Los goles de Iñaki, de penalti; y Rego, en el minuto 82, fueron definitivos para un equipo que es quinto.

Etta y Álvarez le dan el triunfo al Levante

El Levante se impuso a domicilio al Oviedo por 0-2 en un partido importante para sus aspiraciones a la salvación. Los valencianos se adelantaron en el minuto 30 con un tanto de Carlos Álvarez y lo sentenciaron con un tanto de Etta Eyong.